FC Twente kent bij winst tegen Salzburg mogelijk leuk weerzien in Champions League

FC Twente is bij de eventuele laatste voorronde van de Champions League gekoppeld aan de winnaar van het duel tussen Rangers en Dynamo Kiev. Eerst moeten de Enschedeërs het tweeluik met RB Salzburg zien te overleven. Lukt dat, dan wacht een ontmoeting met Rangers / Dynamo Kiev op 20 of 21 augustus, de return vindt een week later plaats.

Dat bleek uit de loting die maandagmiddag om 12:00 uur in het Zwitserse Nyon werd verricht. FC Twente zou bij een eventuele volgende ronde eerst een uitwedstrijd spelen, terwijl de mogelijke return op 27/28 augustus in de Grolsch Veste zou worden afgewerkt.

Een clash met Rangers zou een bijzonder weerzien met Robin Pröpper betekenen. De centrumverdediger was vorig jaar aanvoerder van de Tukkers, maar verhuisde afgelopen week naar Schotland.

Dynamo Kiev / Rangers kwam dus uit de koker. Daarmee ontloopt de ploeg van Joseph Oosting het treffen met Slavia Praag of Union St. Gilloise. Mocht Twente dat duel halen én winnen, staat het voor het eerst sinds het seizoen 2011/12 in de groepsfase van de Champions League.

Volledige loting League Path:

LOSC Lille / Fenerbahçe - Slavia Praag / Union St. GilloiseRangers / Dynamo Kiev - FC Salzburg / FC Twente