Twente heeft aan dertien minuten genoeg om Excelsior kansloos achter te laten

FC Twente heeft zaterdagavond zonder enige moeite Excelsior aan de kant gezet. De Enschedeërs stonden al na dertien minuten op een 0-3 voorsprong, maar lieten in het restant van de wedstrijd na de marge verder uit te breiden. Daan Rots en Ricky van Wolfswinkel (twee) waren de doelpuntenmakers.

Excelsior begon voor de tweede wedstrijd op rij met vijf verdedigers achterop. Het leverde de Rotterdammers een speelronde eerder weliswaar geen overwinning op Almere City (2-1 verlies) op, trainer Marinus Dijkhuizen zag ogenschijnlijk genoeg aanknopingspunten om de formatie een nieuwe kans te geven.

Aan de kant van Twente was er wederom geen basisplaats voor Myron Boadu. De van AS Monaco gehuurde spits was bij zijn debuut tegen RKC Waalwijk (3-0) als invaller goed voor een doelpunt en twee grote kansen, maar moest in het Van Donge & De Roo Stadion wederom Van Wolfswinkel voor zich dulden.

Het duurde niet lang totdat de ban gebroken werd. Al na één minuut combineerde Rots met Michel Vlap, waarna eerstgenoemde buitenspeler kon aanleggen vanaf de rand van de zestien. Hij zocht de korte hoek met een poging die houdbaar leek, maar de inzet bleek te machtig voor doelman Stijn van Gassel, die allerminst vrijuit ging: 0-1.

?? Twente snel op voorsprong na een fout van Stijn van Gassel, al zoekt hij de schuld bij zijn verdediging...#exctwe — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2024

Kort daarop volgde een verdubbeling van de marge. Een voorzet vanaf links werd niet goed verwerkt door de Excelsior-defensie en belandde voor de voeten van Michal Sadílek. De middenvelder vond Van Wolfswinkel, die van dichtbij hard afrondde: 0-2.

Binnen een kwartier zou ook de 0-3 vallen. Een hoekschop vanaf de rechterkant werd door niemand getoucheerd, waardoor de bal bij Van Wolfswinkel terecht kwam. De ervaren spits stond als een ware fox in the box klaar bij de tweede bal en schoot binnen: 0-3.

Waar de beginfase van het duel uiterst enerverend was, kon het restant van de wedstrijd het aanwezige publiek weinig vermaken. Zowel Twente als Excelsior kwam amper tot kansen, waardoor het er niet op leek dat de score nog zou veranderen.

Twente dacht nog recht te hebben op een strafschop na hands van een Rotterdamse verdediger. Na een VAR-ingreep bleek echter dat er van hands geen sprake was. Enkele minuten later dacht invaller Naci Ünüvar zijn ploeg naar 0-4 te schieten, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Zo veranderde er na de dertiende minuut niks meer aan de stand en kon Twente met drie punten op zak de bus richting Enschede ingaan.

