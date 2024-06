Twee weinig bescheiden woorden van Bellingham na rake omhaal gaan de wereld rond

Jude Bellingham is zondagavond door de UEFA gekroond tot Man van de Wedstrijd. De aanvallende middenvelder scoorde uit een omhaal in de achtste finale tegen Slowakije, waardoor Engeland een verlenging uit het vuur sleepte. Er wordt in Groot-Brittanië volop gesproken over de twee woorden die Bellingham sprak na het maken van de 1-1.

Uiteindelijk plaatste Engeland zich met een 2-1 zege op haast ongelooflijke wijze ten koste van Slowakije voor de kwartfinale op het EK. De ploeg van bondscoach Gareth Southgate speelde slecht en kreeg tot minuut 95 geen schot op doel, maar dat leverde dankzij een omhaal van Jude Bellingham wel de cruciale 1-1 op.

Vlak na de start van de verlenging kopte Harry Kane Engeland langs Slowakije: 2-1. Engeland neemt het komende zaterdag in de kwartfinale op tegen Zwitserland.

Bellingham werd mede door zijn goal gekroond tot Man van de Wedstrijd. Een verre inworp van Walker belandde via Marc Guéhi bij Bellingham, die met een spectaculaire omhaal voor de 1-1 en dus een verlenging zorgde.

Direct na zijn treffer schreeuwde Bellingham het logischerwijs uit van vreugde. “Who else?”, vroeg de aanvallende middenvelder van Real Madrid zich af.

