Twee transfertargets van Xavi nemen ‘Barça-clausule’ op bij contractverlenging

Dinsdag, 12 september 2023 om 14:00 • Bart DHanis • Laatste update: 14:21

FC Barcelona hoeft ondanks de contractverlengingen van Bernardo Silva en Dani Olmo bij respectievelijk Manchester City en RB Leipzig niet te treuren. De Catalanen zagen de aanvallend ingestelde middenvelders afgelopen zomer graag komen, maar beschikten niet over genoeg financiële middelen, waardoor Olmo en Bernardo Silva hun contracten verlengden. In het contract is echter een 'Barça-ontsnappingsclausule' van zestig miljoen euro opgenomen, zo meldt Mundo Deportivo.

Bernardo Silva wil volgens het Catalaanse medium nog altijd graag naar Barcelona. Hij verlengde zijn contract afgelopen zomer met een jaar en ligt nu vast tot medio 2026 in het Etihad Stadium. Toch is hij niet van plan om deze nieuwe verbintenis volledig uit te dienen en tekende hij alleen bij om een van de grootverdieners te worden in het elftal van Josep Guardiola. Naar alle verwachting heeft Barcelona komende zomer de financiën wel op orde en gaat de Portugese middenvelder alsnog de overstap naar het Spotify Camp Nou maken.

Datzelfde geldt voor Olmo. De Spaanse spelmaker van Leipzig verlengde zijn contract tot medio 2027 en is nu een van de grootverdieners in Oost-Duitsland. Ook hij heeft echter een ontsnappingsclausule ter hoogte van zestig miljoen euro laten opnemen, waardoor hij, evenals Bernardo Silva, volgend jaar alsnog naar Barcelona zal afreizen om een transfer af te ronden. Olmo wil alleen naar Barcelona, daar hij ook kon rekenen op interesse van Real Madrid, Atlético Madrid en Manchester City.

Om ruimte te maken in de boekhouding probeert Barcelona de salarissen omlaag te krijgen. Frenkie de Jong kreeg volgens Mundo Deportivo vorige week een aanbieding om zijn contract te verlengen. De in Arkel geboren spelverdeler moet dan wel genoegen nemen met een salarisverlaging. Of De Jong ook daadwerkelijk gaat bijtekenen, is nog maar de vraag. Hij zou wachten op de garantie dat hij komende jaren een belangrijke schakel blijft in het elftal van de Catalanen.