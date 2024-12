Twee Nederlandse Liverpool-sterren genomineerd voor maandprijzen in de Premier League

Dat Arne Slot het bij Liverpool alleraardigst op de rit heeft, is inmiddels een gegeven. Dat de alom geprezen oefenmeester voor de vierde maand op rij genomineerd is voor de prijs van Manager van de Maand in de Premier League, is daar een zekere bevestiging van. Ook twee van zijn pupillen vallen mogelijk in de prijzen.

Slot werd dit Premier League-seizoen tot nu toe elke maand genomineerd voor de individuele onderscheiding, zo ook op basis van zijn prestaties in november. Ondanks de koppositie en het feit dat Liverpool, tot aan gisteren, pas twee keer punten morste in de competitie, won de voormalig Feyenoord-oefenmeester de award nog niet.

In augustus werd hij afgetroefd door Fabian Hürzeler (Brighton & Hove Albion), in september was Enzo Maresca (Chelsea) hem de baas en oktober was volgens de stemmers de maand van Nuno Espiríto Santo (Nottingham Forest). Na de maand november moet blijken of vier keer scheepsrecht is.

Slot kent twee concurrenten voor de prijs van Manager van de Maand. Hürzeler is opnieuw genomineerd en Gary O'Neil (Wolverhampton Wanderers) kan de onderscheiding voor het eerst dit seizoen in de wacht slepen.

Speler van de Maand

Ook bij de award voor beste speler is Liverpool vertegenwoordigd, deze keer zelfs door twee spelers: Mohamed Salah en Ryan Gravenberch. Voor de Oranje-middenvelder betekent het zijn tweede nominatie. Eerder greep hij in september naast de prijs.

Naast het duo van the Reds komen Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers), Bruno Fernandes (Manchester United), Bukayo Saka, Martin Ødegaard (beiden Arsenal), João Pedro (Brighton & Hove Albion) en Yoane Wissa (Brentford) in aanmerking voor de titel Speler van de Maand in november.

Dit seizoen werd de prijs achtereenvolgend gewonnen door Erling Braut Haaland (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea) en Chris Wood (Nottingham Forest).