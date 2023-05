‘Twee finales in twee jaar niet genoeg: succescoach moet veld ruimen in de BL’

Dinsdag, 9 mei 2023 om 16:41

Er komt na twee seizoenen een einde aan de samenwerking tussen Eintracht Frankfurt en trainer Oliver Glasner. De Oostenrijker speelt begin juni met zijn ploeg voor de tweede keer een finale, maar leeft in onmin met de clubleiding na een verschil van inzicht. Frankfurt heeft het gevoel niet te kunnen voldoen aan de eisen van Glasner, die achtcijferige aankopen eist om zich ieder jaar te kunnen te verzekeren van Champions League-voetbal.

Glasner wist vorig seizoen met Frankfurt beslag te leggen op de Europa League na in de finale te hebben gewonnen van het Rangers van Giovanni van Bronckhorst. Op 3 juni speelt hij zijn volgende finale, als in de eindstrijd om de DFB Pokal RB Leipzig de tegenstander is. Desondanks is voor beide partijen geen lang huwelijk weggelegd. Ondanks een contract dat nog een jaar doorloopt, komt het deze zomer al tot een breuk, weet BILD.

Frankfurt verwacht dat Glasner jonge spelers opleidt om ze op die manier voor mooie bedragen door te verkopen, terwijl de Oostenrijker soms uitgaat van miljoenenaankopen. Dit leidt aan beide kanten tot grote frustraties. Bovengenoemde boulevardkrant schrijft dat Frankfurt de druiven in de toekomst weer beduidend lager gaat hangen. Het bereiken van de Champions League zal niet langer een doel zijn. Kwalificatie voor de Europa League moet iedere twee kaar worden bewerkstelligd.

Ondanks de onenigheid heeft Frankfurt besloten om het seizoen in gezamenlijkheid af te sluiten. Gevreesd wordt dat de beslissing van de clubleiding gepaard gaat met boze reacties van de fans. Glasner staat er goed op bij de achterban en heeft, ondanks een slechtere fase, altijd op het volledige vertrouwen kunnen rekenen. Verwacht wordt dat hij ook aankomend weekend in de thuiswedstrijd tegen 1. FSV Mainz 05 wordt gesteund, ondanks zijn schorsing.

Bloed in urine

Glasner schoot afgelopen weekend na de 3-1 nederlaag tegen TSG Hoffenheim uit zijn slof op de persconferentie. Nadat de 48-jarige oefenmeester in de blessuretijd van de eerste helft een rode kaart kreeg, uitte hij zijn frustratie na afloop richting een journalist. De man in kwestie vroeg of de spelers van Glasner wel tot het uiterste gingen. "Stop met deze onzin, ik weet wat mijn jongens doen", reageerde Glasner gepikeerd. "En ik accepteer ook dat Hoffenheim kan winnen."

"Stop met zeggen dat de spelers het niet begrijpen, dat ze geen toewijding en karakter tonen. Ik ga je iets vertellen: Makoto Hasebe is 39 jaar en speelt deze week voor de derde keer negentig minuten in een seizoen waarin we al 43 officiële wedstrijden hebben gespeeld. Soms heeft hij bloed in zijn urine omdat hij kapot is. En wat doet hij? Hij speelt gewoon. We staan voor het tweede seizoen op rij in een finale. De spelers gaan voor elkaar door het vuur." De privacygevoelige informatie over Hasebe schoot bij Frankfurt in het verkeerde keelgat. "Dat hoort niet in de media", aldus de club.