'Twee 'buitenbeentjes' mogen dankzij Tuchel hopen op terugkeer bij Engeland'

De aanstelling van Thomas Tuchel als bondscoach van Engeland zou goed nieuws kunnen betekenen voor een aantal vergeten internationals, zo schetst The Sun. Onder meer Eric Dier en Raheem Sterling mogen serieus hopen op een terugkeer bij the Three Lions.

Dat een aantal spelers mag hopen op een terugkeer heeft vooral te maken met het spelsysteem dat Tuchel hanteert. De Duitse coach speelt doorgaans in een 3-4-3-formatie, wat kansen biedt voor sommige 'vergeten' internationals.

Namen die genoemd worden zijn onder meer Dier en Sterling. Tuchel haalde Dier afgelopen seizoen hoogstpersoonlijk naar Bayern München en posteerde hem meteen in de basis. "Hij is een heel belangrijk stukje van de puzzel", sprak Tuchel destijds.

Ook Sterling is een oude bekende van Tuchel. De buitenspeler was een van zijn oogappeltjes in zijn tijd als manager van Chelsea. Sterling gold als eerste aankoop van Tuchel nadat Todd Boehly het stokje overnam in 2022.

Een derde naam die, zij het in mindere mate, wordt genoemd is Mason Mount. De voormalig speler van Vitesse kwam sinds het WK van 2022 niet meer in actie voor de Engelse nationale ploeg. De middenvelder beleefde zijn succesvolste periode op Stamford Bridge onder Tuchel.

Aanstelling Tuchel geen ABC'tje

The Sun schetst verder dat het voor de Engelse voetbalbond FA geen eenvoudige opgave was om de handtekening van Tuchel veilig te stellen. De Duitser wachtte lange tijd af wat er zou gebeuren met de toekomst van Erik ten Hag bij Manchester United.

De vastberadenheid van de FA om een bondscoach buiten de landsgrenzen te zoeken liet zich illustreren door het besluit om geen contact op te nemen met Eddie Howe, van wie verwacht werd dat hij hoog op het lijstje zou staan.

De FA probeerde het onder meer bij grote namen als Pep Guardiola en Carlo Ancelotti. De zoektocht naar 'een buitenlandse trainer die ervaring heeft in het pakken van prijzen' leidde uiteindelijk richting Tuchel.