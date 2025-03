Tussenrapport Haller valt zéér slecht uit: 'Belachelijk dat FC Utrecht hem heeft gehaald'

Er was veel enthousiasme toen Sébastien Haller begin januari terugkeerde bij FC Utrecht. Ruim twee maanden later trekt Leo Driessen de conclusie dat de aanvaller die voor Ivoorkust uitkomt nog bitter weinig heeft toegevoegd aan het elftal van trainer Ron Jans.

De commentator velt in Voetbalpraat een hard oordeel over Haller. ''Ik zei het toen al, dus ik kan het nu ook zeggen. Ik vond het belachelijk om Haller te halen'', aldus Driessen over de spits die één keer scoorde in de Eredivisie en tweemaal in de TOTO KNVB Beker.

''Want je had goed functionerende spitsen'', doelt Driessen op David Min en Noah Ohio. Die opmerking zorgt voor grote verbazing bij tafelgenoot Kees Luijckx. ''Goed functionerende spitsen? Wie dan?''

Driessen houdt desondanks vast aan zijn mening over Haller. ''Weet je waar FC Utrecht op dat moment stond? En hoeveel doelpunten heeft Haller nu gemaakt? Eentje in de competitie, lekker dan. Je haalt alleen maar onrust binnen.''

Marciano Vink deelt de mening van Driessen niet. ''Geen onrust. Maar ik denk dat Utrecht, de trainer en misschien Haller zelf ook hoge verwachtingen hadden. En dat je dan ietsje meer op Haller leunt als team.''

Haller scoorde op 9 maart voor het eerst in de Eredivisie. Mede hierdoor werd Willem II na een 2-1 achterstand met 2-3 verslagen. De aanvaller (30) scoorde daarnaast tweemaal tegen RKC Waalwijk (1-2 winst) in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker.

Utrecht maakt na de winterstop een wisselvallige indruk. Er werd gelijkgespeeld tegen AZ, Heracles, PEC Zwolle en PSV en verloren van Almere City FC en NEC.