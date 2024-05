Turkse titelstrijd nagenoeg beslist na nieuw puntenverlies Fenerbahçe

Fenerbahçe heeft maandagavond duur puntenverlies geleden in de strijd om het Turkse landskampioenschap. Op bezoek bij Konyaspor liet de formatie van Ismail Kartal meerdere goede mogelijkheden liggen, waardoor het genoegen moest nemen met een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Bijzonderheden

Het is een klein wonder te noemen dat Fenerbahçe maandagavond niet tot scoren kwam. Het kreeg de nodige kansen, waaronder een aantal grote. Met name spits Edin Dzeko had het vizier niet op scherp, daar de Bosniër meerdere goede mogelijkheden onbenut liet.

Voor de thuisploeg waren de kansen schaars, maar het zal de degradatiekandidaat niet deren. Konyaspor dacht zelfs nog even aan een overwinning, maar een doelpunt vlak voor tijd werd door de videoscheidsrechter afgekeurd wegens buitenspel. De eindstand was niet anders dan de ruststand, die op zijn plaats niet verschilde van de stand bij het eerste fluitsignaal: 0-0.

Door het puntenverlies raakt Fenerbahçe verder achterop in de titelstrijd. De Gele Kanaries hebben nu een achterstand van zes punten op koploper Galatasaray, dat zondag met 6-1 zegevierde tegen Sivasspor. De Süper Lig kent dit seizoen nog drie speelronden.

