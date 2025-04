Turkse supporters verpulveren toeschouwersrecord in de Youth League

Trabzonspor Onder 19 doet het dit seizoen voortreffelijk in de Youth League. De Turken namen het dinsdag in de kwartfinale op tegen Inter en versloegen de Italianen met 1-0. Na afloop ging het vooral over het record dat de toeschouwers verpulverden.

Trabzonspor speelde zijn wedstrijd voor deze speciale gelegenheid in het Papara Park, waar de hoofdmacht zijn thuiswedstrijden speelt. Het werd een avond om nooit meer te vergeten voor de club.

Liefst 40.368 mensen kwamen af op de wedstrijd in de Youth League en daarmee werd het vorige record, dat op naam stond van FK Krasnodar, uit de boeken geschreven. In het seizoen 2017/18 kwamen er 32.510 mensen af op het Youth League-treffen met Real Madrid.

Inter liet in de eerste helft van de wedstrijd na om op voorsprong te komen, daar Luka Topalovic een strafschop miste. Een kwartier voor tijd sloeg Trabzonspor wel toe. Ekrem Terzi zag zijn poging via een Italiaans been in het net verdwijnen.

Het doelpunt bracht een orkaan aan geluid met zich mee en Trabzonspor slaagde erin de voorsprong vast te houden. De ploeg neemt het in de halve finale van het prestigieuze jeugdtoernooi op tegen Red Bull Salzburg.

Mogelijk komt Trabzonspor in de finale AZ tegen. De Alkmaarders, die het toernooi als eens wonnen, maken eveneens indruk en spelen woensdag hun kwartfinale, thuis tegen Manchester City.

De winnaar van AZ - Manchester City neemt het in de halve finale op tegen de winnaar van de clash tussen VfB Stuttgart en FC Barcelona. De Duitsers hebben dinsdag het thuisvoordeel.