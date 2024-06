Turkije wint ook bij poging 13 niet van Italië, maar lijkt klaar voor EURO 2024

Turkije heeft vertrouwen getankt in aanloop naar het EK. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella hield regerend Europees kampioen Italië dinsdagavond knap op een gelijkspel: 0-0. Turkije speelt maandag nog vriendschappelijk tegen Polen, dat het EK begint tegen het Nederlands elftal. Daarna volgen voor de Turken de groepsduels van EURO 2024 met Georgië (18 juni), Portugal (22 juni) en Tsjechië (26 juni).

Turkije, dat in twaalf eerdere pogingen nooit wist te winnen van, toonde weinig angst voor de Europees kampioen van 2021. Met name Hakan Çalhanoglu, die afgelopen seizoen deveroverde met Inter, was zeer bedrijvig in de eerste helft van de oefeninterland.

Favoriet Italië had het duidelijk lastig met het hechte collectief van Turkije, al kwamen de bezoekers in de blessuretijd van het eerste bedrijf goed weg toen Bryan Cristante al koppend de paal raakte. Geen doelpunten dus halverwege in het Stadio Renato Dall'Ara van Bologna, waar de Turkse aanhang zich regelmatig liet horen.

Ook na rust toonde Turkije zich strijdbaar. Doelman Guglielmo Vicario moest eraan te pas komen om Baris Alper Yilmaz en Merih Demiral van scoren af te houden. Montella besloot om Orkun Kökçü in de 55ste minuut in te brengen. De Italianen, die in Duitsland dus de Europese titel verdedigen, waren alleen via Mateo Retegui en Giovanni Di Lorenzo nog dicht bij de openingsgoal, die er dus niet kwam. Italië oefent zondag nog tegen Bosnië en Herzegovina, waarna het EK echt begint met ontmoetingen met achtereenvolgens Albanië, Spanje en Kroatië.

Italië - Turkije 0-0

