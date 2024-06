Turkije verslaat tiental van Tsjechië en krijgt op papier gunstige achtste finale

Turkije heeft woensdagavond de knock-outfase van het EK 2024 bereikt. De ploeg van bondscoach Vincenzo Montella wist dankzij een late goal van Cenk Tosun te winnen van Tsjechië, dat bijna de hele wedstrijd met tien man speelde: 1-2. Turkije legt beslag op plek twee in Groep F en speelt op dinsdag 2 juli om 21:00 uur in Leipzig tegen Oostenrijk. Tsjechië eindigt onderaan en ligt eruit. In dezelfde poule won Georgië overigens zeer verrassend van Portugal, waardoor ook Georgië als nummer drie verder bekert. Portugal was al zeker van plek één.

Bij Turkije keerde doelman Mert Günok terug onder de lat na een lichte blessure. Ook Arda Güler, het toptalent dat met pijntjes kampte, keerde terug in het elftal van de Turken. Tsjechië moest het doen zonder topspits Patrik Schick, die na zijn goal tegen Georgië een blessure opliep.

Tsjechië kreeg na een ruim kwartier de eerste kans van de wedstrijd. Een verre inworp werd met het hoofd verlengd, waarna Robin Hranac van dichtbij kon koppen, maar de verdediger van Viktoria Plzen raakte de bal slecht.

In de twintigste minuut volgde plotseling een rode kaart voor Antonín Barák. De Tsjechische middenvelder had al vroeg in de wedstrijd geel gekregen voor het onnodig vastpakken van ex-NEC'er Ferdi Kadioglu en liep heel ongelukkig tegen een tweede kaart aan.

Barák tikte de bal nog net weg en kwam vervolgens met zijn schoen op die van Ismail Yüksek, waarvoor de Tsjech zwaar bestraft werd met een tweede gele kaart. Tsjechië speelde daardoor zeventig minuten lang met een man minder.

De beste kans uit de eerste helft was ondanks het ondertal voor Tsjechië. David Jurasek brak over de linkerkant van het strafschopgebied vrij door, maar schoot recht op de snel uitgekomen doelman Günok.

Na rust nam Turkije het heft in handen. In de 51ste minuut kreeg Kenan Yildiz de bal van dichtbij niet achter de Tsjechische keeper Jindrich Stanek, maar in de rebound was het raak. Hakan Çalhanoglu schoot vanuit de zijkant van het strafschopgebied vernietigend binnen in de verre hoek: 0-1.

Tsjechië sloeg in de 65ste minuut terug. Opnieuw werd de ploeg gevaarlijk via een verre inworp. Günok dacht de bal te gaan vangen, maar liet die los, waarna Tomás Chory van heel dichtbij dacht te scoren. De inzet werd door een verdediger van de lijn gehaald, maar Tomás Soucek schoot in de rebound alsnog raak: 1-1.

Tsjechië moest in de slotfase vol op de aanval, omdat alleen een overwinning genoeg zou zijn om de volgende ronde te bereiken. Turkije profiteerde in de blessuretijd van de ruimte die ontstond en maakte het af via Tosun: 2-1.

