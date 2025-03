Thomas Tuchel haalt op persmoment Engeland - Albanië keihard uit naar één man

Thomas Tuchel heeft op de persconferentie voorafgaand aan het duel tussen Engeland en Albanië hard uitgehaald naar zijn voorganger, Gareth Southgate.

Vrijdagavond gaat Tuchel zijn debuut als bondscoach van The Three Lions maken in het WK-kwalificatieduel met Albanië. Voorafgaand aan dat duel werd de Duitser gevraagd naar wat er allemaal mis ging onder zijn voorganger, die ondanks vele kritieken wel de finale wist te halen op het EK van 2020 en 2024.

“Afgelopen zomer was er totaal geen duidelijke manier van spelen”, antwoordt Tuchel op de vraagt van ITV Football. “Er was totaal geen identiteit. Ze misten de duidelijkheid, het ritme, de herhaling van patronen, de vrijheid van spelers, de expressie van spelers en de honger.”

Ze waren banger om uit het toernooi gegooid te worden, dan dat ze gebrand waren om het toernooi te winnen”, gaat de voormalig trainer van onder meer Chelsea en Bayern München verder. “Het miste met name enthousiasme.”

“De mensen voelen dat dit het team is dat verslagen moet worden. Dat we op het WK aankomen met een groep om te verslaan, als we eenmaal gekwalificeerd zijn, dat iedereen weet dat dit het team is dat verslagen moet worden”, aldus Tuchel, die vrijdagavond de eerste stappen zet richting het WK van 2026.

Vrijdagavond om 20.45 uur staat de wedstrijd tegen Albanië dus eerst op het programma. Maandag komt de enkelvoudig wereldkampioen nog op Wembley in actie tegen Letland. Beide wedstrijden zijn te volgen via Ziggo Sport.