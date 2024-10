Transfervrije Mario Balotelli plotseling dicht bij terugkeer in topcompetitie

Genoa werkt aan de komst van Mario Balotelli, zo bevestigt transferjournalist Fabrizio Romano na eerdere berichtgeving van la Repubblica. De 34-jarige spits zou woensdagochtend contact hebben gehad met trainer en voormalig topspits Alberto Gilardino.

Balotelli wil dolgraag terugkeren in de Serie A. Gilardino heeft dat onlangs te horen gekregen en contact gezocht met het enfant terrible. Waar Balotelli aanbiedingen kreeg uit vele landen, keert hij nu mogelijk terug in zijn geboorteland Italie.

Genoa en Balotelli zouden momenteel in gesprek zijn over de voorwaarden van een deal. De 36-voudig international zit al sinds juli zonder club na zijn vertrek bij het Turkse Adana Demirspor.

De Italiaan wil graag weer aan de slag en denkt nog lang niet aan stoppen. Eerder werd Balotelli gelinkt aan het Braziliaanse Corinthians. Inmiddels heeft die club met Oranje-international Memphis Depay al een andere grootverdiener aan zich gebonden.

Balotelli speelde in het afgelopen seizoen voor Adana Demirspor in Turkije. De spits moest een groot aantal wedstrijden missen wegens een knieblessure. In totaal kwam hij 939 minuten in actie, verdeeld over zestien wedstrijden in de Süper Lig. Daarin was Balotelli goed voor zeven doelpunten en een assist.

Balotelli heeft inmiddels behoorlijk wat clubs achter zijn naam staan. De rechtspoot speelde in zijn spraakmakende loopbaan achtereenvolgens voor Lumezzane, Inter, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique Marseille, Brescia, Monza, FC Sion en dus Adana Demirspor.

Genoa staat momenteel op de achttiende plaats in de Serie A en kan wel wat doelpunten gebruiken. De club wil met Balotelli een ervaren goaltjesdief aan de selectie toevoegen die bij nood iets kan forceren.