Transfer van Driouech naar PSV loopt vast; liefst 10 clubs tonen interesse

De onderhandelingen tussen PSV en Excelsior over de transfer van Couhaib Driouech naar de kampioen van Nederland zitten momenteel vast, zo melden het Eindhovens Dagblad en Voetbal International maandagavond. Volgens Marco Timmer, PSV-clubwatcher namens VI, is een miljoenenbod van de Eindhovenaren vooralsnog niet voldoende gebleken om de vleugelaanvaller in te lijven.

De Kralingers verlangen een hogere transfersom en schermen met veel (buitenlandse) interesse voor de aanvaller, schrijft Timmer, die geen andere geïnteresseerde clubs bij naam noemt.

Elfrink voegt toe dat PSV tijdens de play-offs om promotie/degradatie een bod van 'iets meer dan twee miljoen euro op Driouech heeft uitgebracht. Naar verluidt is er door de Eindhovenaren ook een deadline gesteld.

De aanbieding is door Excelsior echter vooralsnog niet geaccepteerd. Het ziet er ook niet naar uit dat daar in de komende weken nog verandering in komt.

Driouech schijnt enorm gewild te zijn. Elfrink meldt dat onder andere Leeds United en Sevilla zijn volgens bronnen geïnteresseerd zijn. Op dit moment zouden er een kleine tien clubs belangstelling hebben om de vleugelaanvaller in te lijven.

De voorkeur van de jeugdinternational van Marokko ligt echter bij een overgang naar PSV. Driouech kan in Eindhoven, net als afgelopen winter al het geval was, een contract tot medio 2028 tekenen.

Excelsior lijkt vast te houden aan een vraagprijs van tussen de 3,5 en 4 miljoen euro. Dat is ongeveer dezelfde transfersom die het begin dit kalenderjaar verlangde van PSV.

