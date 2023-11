Trainersklus Sneijder krijgt verrassende wending: club weet van niets

Zaterdag, 25 november 2023 om 14:04 • Mart Oude Nijeweeme

Wesley Sneijder komt niet voor de groep te staan bij DHSC, zo heeft de club bevestigd tegenover RTV Utrecht. Vrijdag kwamen via het Algemeen Dagblad geluiden binnen over de tijdelijke aanstelling van de 134-voudig international, maar die blijken uit de lucht gegrepen. Wesley's broer Jeffrey Sneijder neemt de honneurs voorlopig waar.

Donderdagavond kreeg de spelersgroep van DHSC te horen dat trainer Mark Verkuyl op non-actief was gesteld. Assistent-trainer Jeffrey Sneijder leidde de laatste training voor het duel met Huizen, waarna ook Wesley aansloot bij de trainingssessie, zo klonk het.

Bij de vierdedivisionist zijn ze echter niet op de hoogte van de komst van de voormalig Oranje-international. "Ik weet niet anders dan dat Jeffrey Sneijders vanmiddag op de bank zit", laat voorzitter Harry Lulofs weten aan RTV Utrecht.

"We hebben dispensatie van de KNVB gekregen voor zes weken en in die periode gaan we kijken welke richting we op moeten. Tot die tijd is Jeffrey de trainer. Het is dus niet zo dat Wesley het overneemt." DHSC neemt het zaterdag om 14:30 uur op tegen Huizen.

Ook op de clubsite van DHSC valt niets te lezen over de komst van Sneijder. De club uit Ondiep won pas twee wedstrijden, speelde twee keer gelijk en verloor zeven duels, waarop de samenwerking met Verkuyl werd beëindigd.

Verkuyl is de vijfde trainer in vijfenhalf jaar die vertrekt uit Ondiep. Ook Cesco Agterberg, John Vink, Gert Kruys en Rick Testa La Muta dienden hun contract niet uit of besloten zelf op te stappen.