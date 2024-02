Trainer van USV Hercules maakt na bekerzege op Ajax fraaie stap omhoog

René van der Kooij, de huidige trainer van stuntploeg USV Hercules, staat volgend seizoen voor de groep bij Rijnsburgse Boys. Dat laat zijn toekomstige amateurclub weten via de officiële kanalen. De 53-jarige trainer boekte met derdedivisionist Hercules eind vorig jaar een sensationele bekerzege op Ajax (3-2). Over een aantal maanden gaat Van der Kooij aan de slag in de Tweede Divisie.

Van der Kooij tekende onlangs nog een nieuw contract bij Hercules, maar liet daarin een clausule opnemen dat hij bij iedere mogelijke stap omhoog alsnog kon vertrekken bij de Utrechtse amateurs. Met zijn transfer naar Rijnsburgse Boys heeft Van der Kooij die stap omhoog te pakken.

De gelouterde amateurtrainer heeft getekend bij de nummer veertien van de Tweede Divisie, waar Hercules momenteel tiende staat in de Derde Divisie. Van der Kooij staat de komende twee seizoenen voor de groep bij Rijnsburgse Boys, die normaliter bovenin de Tweede Divisie meedraaien.

Van der Kooij is blij met zijn nieuwe uitdaging. “Rijnsburg is te vergelijken met clubs in het betaalde voetbal. Het is een mooie club in een streek met veel voetbalsfeer en veel publiek. In de Bollenstreek wil je gewoon zijn. Alles is er goed geregeld. Ik volg Rijnsburg al jaren en ken ze onder andere van de oefenwedstrijden tegen Hercules.”

Ook de club zelf is blij met de komst van Van der Kooij. “We zochten een ervaren trainer die werkzaam is op divisieniveau. Dat was ook wat we terugkregen van de spelers, die we uiteraard om hun mening hebben gevraagd. Meteen bij het eerste gesprek was het gevoel goed”, aldus technisch manager Peter Cadel.

Bij Rijnsburgse Boys krijgt Van der Kooij mogelijk te maken met meerdere oud-profs. Verdediger Robin van der Meer tekende afgelopen zomer bij de club uit Zuid-Holland, al loopt zijn contract over een aantal maanden af. Datzelfde geldt voor aanvaller Furghill Zeldenrust. Voormalig PSV-talent Dani van der Moot ligt wel nog tot de zomer van 2025 vast.

Van der Kooij hoopt zijn eigen speelstijl te kunnen hanteren bij Rijnsburgse Boys. “Natuurlijk is winnen belangrijk, maar ik vind het ook belangrijk dat mijn team iets moois laat zien en verzorgd voetbal speelt. Ik heb er ontzettend veel zin in om dat ook in Rijnsburg te laten zien.” Eerder was Van der Kooij hoofdtrainer bij SCH ’44 en SO Soest.

