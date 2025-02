Toverende Antoine Griezmann leidt ruime zege Atlético Madrid op Valencia in

Atlético Madrid heeft zaterdag aan de hand van Antoine Griezmann en Julián Álvarez een cruciale zege geboekt met het oog op de Spaanse titelstrijd. Griezmann stond met twee oogstrelende passes aan de basis van de twee treffers van Álvarez, waarmee Valencia over de knie werd gelegd. Ángel Correa tekende in het slot voor de 0-3 eindstand. Atlético staat momenteel bovenaan in LaLiga met 53 punten uit 25 duels. FC Barcelona en Real Madrid staan op 51 uit 24. Valencia bekleedt plek achttien, al is er nog voldoende perspectief op handhaving.

Bij Atlético vielen er geen verrassingen waar te nemen in de opstelling. Spitsen Griezmann en Álvarez, die voormalig Groningen-spits Alexander Sørloth op de bank hielden, werden aan de zijkanten ondersteund door de opkomende middenvelders Giuliano Simeone en Samuel Lino. Bij Valencia was de hoop met name gevestigd op Umar Sadiq. De voormalig spits van NAC Breda vormde het spitsenkoppel met Javi Guerra.

Atlético was direct na de aftrap de betere partij in Mestalla, waar Valencia zich vrijwel direct moest beperken tot verdedigen. De Madrilenen kwamen dan ook dik verdiend op voorsprong, en dat hadden ze voornamelijk te danken aan Griezmann. Le petit prince zag Lino diepgaan en bediende de voormalig Valencia-speler met een prachtige hoge bal. Lino schoot van dichtbij tegen de lat, waarna de rebound via Simeone voor de voeten van Álvarez belandde. De Argentijn rondde koeltjes af: 0-1.

Even voor het halfuur liet Griezmann andermaal zijn klasse zien. De topscorer aller tijden van los Colchoneros (196 goals) kreeg net te veel ruimte op randje zestien en plaatste de bal met zijn gouden linker precies tussen de twee centrale verdedigers van Valencia in. Álvarez dook in het gat en kopte via de grond raak in de verre hoek: 0-2.

Uit het niets kreeg Valencia zijn eerste grote kans, toen Sadiq werd bereikt uit een vrije trap. De Nigeriaan kopte richting de korte hoek, maar kwam niet verder dan het zijnet. Atlético schrok niet van dat moment en had voor rust op 0-3 moeten komen na een dramatische terugspeelpass van Cristhian Mosquera. Álvarez chipte de bal over Giorgi Mamardashvili heen, maar zag zijn inzet net naast de verkeerde kant van de paal belanden.

Vechtend voor zijn laatste kans en lijfsbehoud kwam Valencia vol goede moed uit de kleedkamer. Het leidde al zeer snel tot een prima kopkans voor Hugo Duro, die centimeters naast het doel van Jan Oblak kopte. De Sloveense goalie van Atleti moest luttele ogenblikken later wel in actie komen, om een hard en laag schot van Enzo Barrenechea onschadelijk te maken.

De storm was daarmee nog niet helemaal voorbij, maar van echt grote kansen kwam het niet meer. Atlético deed het vrij rustig aan en counterde in de slotfase naar een nog ruimere voorsprong. Conor Gallagher gaf af op Correa, die Mamardashvili kansloos liet met een knal in de verre hoek: 0-3.