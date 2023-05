‘Tottenham laat Slot-debacle los: Engelse media weten wie ‘vierde keus’ is’

Donderdag, 25 mei 2023 om 14:10 • Wessel Antes • Laatste update: 14:27

Ange Postecoglou moet de nieuwe manager van Tottenham Hotspur worden, zo melden diverse Engelse media, waaronder The Independent. Nadat donderdagochtend duidelijk werd dat Arne Slot niet zal tekenen in Londen, schakelen the Spurs direct door naar de succesvolle manager van Celtic. Postecoglou beschikt in Glasgow over een aflopend contract, waardoor de Londenaren denken een goede kans te maken bij de Griekse Australiër.

De 57-jarige Postecoglou is daarmee vierde keus, nadat Tottenham eerder bot heeft gevangen bij Julian Nagelsmann (clubloos), Xabi Alonso (Bayer Leverkusen) en Slot (Feyenoord). De ervaren manager won in de afgelopen twee seizoenen de Schotse dubbel met Celtic. Daardoor is Postecoglou geliefd bij de aanhang van de regerend landskampioen, maar de oefenmeester is ambitieus en wil graag nog eens aan de slag in de Premier League. Naast Postecoglou staan Rúben Amorim (Sporting Portugal) en Luis Enrique (clubloos) hoog op het lijstje in Noord-Londen, maar zij lijken momenteel onhaalbaar voor the Spurs.

NOS-journalist Jeroen Grueter, fan van Celtic, tipte Postecoglou afgelopen maandag nog als ideale opvolger van Slot in de NOS-voetbalpodcast. “Hij heeft fantastisch werk verricht en speelt eigenlijk voetbal in de geest van Arne Slot. Wat mij betreft is hij de meest logische vervanger. Hij heeft daar twee jaar fantastisch werk afgeleverd en is misschien ook toe aan een volgende stap”, aldus Grueter in de NOS-voetbalpodcast. Nu lijkt het erop dat Postecoglou zelf de trainer van Tottenham wordt, mede dankzij Slots verrassende afwijzing.

Postecoglou begon zijn trainersloopbaan in 1996 bij South Melbourne, waar hij als voetballer ook jaren actief is geweest. Via diverse jeugdelftallen van Australië belandde de manager bij Panachaiki in zijn geboorteland Griekenland. Na dienstverbanden bij Whittlesea Zebras, Brisbane Roar en Melbourne Victory werd Postecoglou in 2013 bondscoach van Australië, waar hij in dienst bleef tot 2017. Drie dienstjaren in Japan later tekende de oefenmeester in 2021 bij Celtic, waar hij bezig is aan zijn eigen succesverhaal.