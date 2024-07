Spurs troeft onder meer Chelsea af en telt ruim 50 miljoen neer voor toptalent

Tottenham Hotspur troeft onder meer Chelsea af en telt ruim 50 miljoen neer voor toptalent van Leeds United

Archie Gray gaat de overstap maken naar Tottenham Hotspur, zo meldt Fabrizio Romano middels zijn kenmerkende here we go. Het achttienjarige talent van Leeds United kost the Spurs ongeveer 47 miljoen euro en tekent een contract tot medio 2030 in Noord-Londen. Joe Rodon bewandelt de omgekeerde weg en kost Leeds ruim twaalf miljoen euro.

Gray leek dit weekend nog hard op weg naar Brentford. Leeds had zelfs al toestemming gegeven om een medische keuring te ondergaan bij de ploeg van Thomas Frank, maar kwam er volgens Romano uiteindelijk toch niet uit met de Londenaren. Daardoor lag de race om de handtekening van de Engelsman plots weer volledig open.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Zondag meldde Tottenham zich voor Gray, die zijn zinnen direct zette op een overstap naar het Tottenham Hotspur Stadium. Maandagmiddag bereikten alle betrokken partijen een akkoord, waardoor niets een overgang nog in de weg staat. The Spurs troeven onder meer Chelsea af. De stadgenoot had Gray ook op de korrel.

Gray, die sinds de Onder 19 actief was bij Leeds, kende vorig seizoen zijn absolute doorbraak bij the Whites. De centrale middenvelder kwam 52 keer in actie voor de club en deed ook negentig minuten mee in de verloren play-off-wedstrijd om promotie op Wembley tegen Southampton.

De Engelsman werd door manager Daniel Farke regelmatig als rechtsback geposteerd, maar is van nature een centrale middenvelder. Gray werd dankzij zijn overtuigende prestaties in het shirt van Leeds beloond met de prijs voor Jonge Speler van het Jaar 2023/24 in de Championship.

Gray is de zoon van voormalig spits Andy Gray, die onder meer uitkwam voor Nottingham Forest, Burnley en ook Leeds. Archie Gray zat drie maanden voor hij zijn zestiende verjaardag vierde al in de wedstrijdselectie van Leeds, toen de club het in december 2021 opnam tegen Arsenal.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties