TOTO KNVB Bekerloting: Ajax en Feyenoord treffen KKD-ploeg, PSV loot amateurs

De loting voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker is verricht. Daarbij zijn de traditionele topdrieclubs voor het eerst aan een tegenstander gekoppeld. PSV speelt in eigen huis tegen de amateurs van de Koninklijke HFC, Ajax wacht een treffen met Telstar (thuis), en Feyenoord moet naar Maastricht voor een duel met MVV. De wedstrijden worden op 17, 18 en 19 december afgewerkt.

De loting voor de laatste 32 ploegen werd vrijdag in het programma De Voetbalkantine live uitgezonden op ESPN en verricht door onder anderen Timo de Graaf, die met zijn Barendrecht NAC Breda uitschakelde in de eerste ronde van het bekertoernooi.

De teams die in Europees verband actief zijn of waren (PSV, Feyenoord, Ajax, AZ, FC Twente en Go Ahead Eagles) zaten nog niet in de koker voor de eerste ronde van de beker, maar vanaf de tweede ronde dus wel. Bovendien konden amateurteams, in tegenstelling tot de eerste ronde, ditmaal wél een uitwedstrijd spelen.

Willem II, FC Twente en Ajax kwamen als eerst uit de koker. Eerstgenoemde treft de amateurs van Noordwijk, terwijl de ploeg van Joseph Oosting het ook opneemt tegen amateurs, VV Katwijk. Ajax werd in een thuiswedstrijd gekoppeld aan Keuken Kampioen Divisie-ploeg Telstar.

sc Heerenveen lootte ook een amateurploeg (ASWH), terwijl RKC Waalwijk een affiche met het SC Cambuur van Henk de Jong. Fortuna Sittard wacht ook een uitwedstrijd tegen een amateurploeg, Quick Boys. Een Eredivisie-onderonsje tussen Heracles Almelo en NEC staat bovendien op het programma.

PSV kwam iets later uit de koker en werd gekoppeld aan de amateurs van Koninklijke HFC. Ook Sparta Rotterdam, met dan een nieuwe trainer, moet tegen een Eredivisie-ploeg: Go Ahead Eagles. Feyenoord moet afreizen naar het zuiden, voor een affiche met MVV.

FC Utrecht tuft ook af richting de amateurvelden, voor een wedstrijd tegen AFC. AZ en FC Groningen besloten de bekerloting. De Alkmaarders nemen het in eigen huis op tegen de ploeg van Dick Lukkien.

Programma tweede ronde TOTO KNVB Beker:

Noordwijk - Willem II

VV Katwijk - FC Twente

Ajax - Telstar

ASWH - sc Heerenveen

FC Eindhoven - Excelsior

Eemdijk - Barendrecht

RKC Waalwijk - sc Cambuur

De Graafschap - Sparta Nijkerk

Quick Boys - Fortuna Sittard

Heracles Almelo - NEC Nijmegen

Rijnsburgse Boys - FC Volendam

PSV - Koninklijke HFC

Sparta Rotterdam - Go Ahead Eagles

MVV - Feyenoord

AFC - FC Utrecht

AZ - FC Groningen