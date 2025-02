Totale verbijstering bij Keane en Wright na zien beelden winnende goal Harry Maguire

Er is na afloop van Manchester United - Leicester City veel te doen om de winnende goal van Harry Maguire in blessuretijd. De goal, die vanuit buitenspelpositie tot stand kwam, werd niet teruggedraaid omdat er in de vierde ronde van de FA Cup nog geen VAR aanwezig is als hulpstuk.

''Kijk waar de assistent-scheidsrechter staat'', verwijst de verbaasde Wright bij ITV naar de positie van de grensrechter op het moment van de indraaiende vrije trap van Bruno Fernandes. ''Dat is echt slecht, hij zou dat echt moeten zien. En Manchester United profiteert daar optimaal van'', voegt Keane daaraan toe.

Keane kraakt ook een kritische noot over Mads Hermansen, de doelman van Leicester. ''Hij had moeten uitkomen.'' De sluitpost van de bezoekers deed dat niet, waardoor Maguire van dichtbij de 2-1 kon binnenkoppen voor Manchester United.

In de studio van Viaplay is er eveneens grote verbazing over de buitenspelgoal van Maguire. ''Ik snap niet dat de grensrechter dit niet zo beoordeeld heeft. Højlund, Zirkzee en Maguire staan allemaal buitenspel. Normaal wordt hij afgekeurd'', analyseert Ron Vlaar na afloop.

John van 't Schip snapt niet waarom er niet vanaf het begin gebruik wordt gemaakt van de VAR in de FA Cup. ''Wat raar. De FA Cup is gewoon een heel belangrijk toernooi. Ik snap dat je dit bij amateurverenigingen niet kan regelen. Maar als er twee Premier League-ploegen tegen elkaar spelen, snap ik niet dat je dat niet gewoon automatisch hebt.''

De VAR houdt de gemoederen dus niet alleen maar in Nederland bezig. ''Er gebeurt zoveel de laatste weken. Maar ook in Engeland omdat hij er niet is. Het zal altijd een punt van discussie blijven. Interpretatie en fouten horen daar ook bij'', zo besluit VAR.

Ruud van Nistelrooij toont zich na afloop zeer teleurgesteld in de Engelse media. ''We hebben niet verloren in Fergie-time, maar in offside-time'', aldus de verliezende manager. De term Fergie-time werd vaak gebruikt toen Sir Alex Ferguson nog manager was van Manchester United en er vaak in extremis nog werd gewonnen.