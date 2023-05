Totale sensatie en nooit vertoonde comeback in Engelse play-offs

Sheffield Wednesday heeft op ongekende wijze de halve finale van de play-offs om promotie naar de Championship gewonnen. De ploeg van manager Darren Moore verloor het heenduel nog met 4-0 van Peterborough, maar won vrijdagavond met 5-1. The Owls trokken na strafschoppen uiteindelijk aan het langste eind. In de finale neemt Sheffield het op tegen Barnsley of Bolton Wanderers.

Sheffield stond voor een nagenoeg onmogelijke opgave om de pijnlijke 4-0 nederlaag op bezoek bij Peterborough in eigen huis weg te poetsen. Michael Smith zorgde met een benutte strafschop echter voor een vroege openingstreffer, waarna Lee Gregory de marge voor rust wist te verdubbelen. Het bleef 2-0 tot Reece James de thuisploeg in de 71ste minuut echt hoop gaf door voor de 3-0 aan te tekenen. Het geloof leek vervolgens te verdwijnen, tot Liam Palmer het stadion in de achtste minuut van de blessuretijd in extase bracht: 4-0.

??NOOIT VERTOOND! ??Sheffield Wednesday maakt de 4-0 nederlaag tegen Peterborough United ongedaan en wint zelf ook met 4-0 in de strijd om promotie naar het Championship! De winnaar mag straks naar Wembley! ?? NU: verlenging! ?? https://t.co/AGgtpOJL7y pic.twitter.com/0OrC49frUB — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) May 18, 2023

Zo sleepte Sheffield er in ieder geval al een verlenging uit. Hierin leek Peterborough op weg naar Wembley, nadat Gregory, de maker van de 2-0, een ongelukkig eigen doelpunt maakte. Sheffield knokte zich hierna andermaal terug. Callum Paterson bepaalde de eindstand in reguliere speeltijd op 5-1, waardoor een strafschoppenreeks uitkomst moest bieden. Waar Sheffield al zijn penalty’s benutte, miste Dan Butler namens de bezoekers met een schot op de lat. The Owls zorgden in eigen huis voor een van de grootste comebacks in de geschiedenis van het Engelse voetbal. Uitzinnig van vreugde bestormden de fans van de thuisploeg vervolgens het veld. Sheffield neemt het volgende week op Wembley op tegen Barnsley of Bolton Wanderers, die na een remise in het heenduel (1-1) vrijdagavond de return spelen.