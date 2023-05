Totale chaos in Volendam: spelers, families en fans slaan elkaar de hersens in

Zondag, 7 mei 2023 om 22:53 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:06

Het Tweede Divisie-duel tussen Jong FC Volendam en IJsselmeervogels is zaterdagmiddag gestaakt. Nadat er bekers op het veld werden gegooid in de slotfase van wedstrijd besloot de dienstdoende arbiter de ontmoeting onmiddellijk te staken. Na het besluit ontstond er een massale vechtpartij op de tribune tussen spelers, familieleden en fans van beide teams. Inmiddels gaan er via Voetbal Ultras beelden rond op het internet van de aanvaring in Volendam.