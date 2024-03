Tom Egbers wil het EK voetbal presenteren; presentator en NOS in gesprek

De NOS en Tom Egbers gaan met elkaar in overleg over of en wanneer de presentator eventueel terug zou kunnen keren op televisie. Dat schrijft NU.nl. De presentator stond maandag tegenover zijn werkgever in de rechtbank, daar Egbers een kort geding had aangespannen tegen de NOS. Beide partijen hopen er vóór 2 april uit te komen.

Egbers wil graag weer aan het werk nadat hij in maart vorig jaar op non-actief werd gesteld door de NOS na een artikel in De Volkskrant. Daarin kwam onder meer naar voren dat Egbers zich volgens diverse redactiemedewerkers schuldig zou hebben gemaakt aan pestgedrag en intimidatie. Daarnaast had Egbers een drie jaar durende affaire met zijn veel jongere (ex-)collega, die tevens slachtoffer werd van het pestgedrag.

Als gevolg van de publicatie haalde de NOS Egbers van de buis. De omroep gaf in de persverklaring van destijds aan dat Egbers ‘rust wilde bieden aan de redactie en het programma’. Egbers zou, zo verklaarde de NOS, 'de komende maanden' niet te zien zijn op de publieke omroep.

Inmiddels is Egbers nog altijd niet teruggekeerd op de televisie. Hij spande een kort geding aan omdat hij weer aan het werk wil. Dat kan echter niet volgens de NOS. De publieke omroep stelde dat ‘zijn terugkeer te veel onrust op de werkvloer zou veroorzaken’, aldus NU.nl.

“De hoofdredactie van NOS Sport kon die onrust lastig aantonen, concludeerde de rechter. Er zouden 28 meldingen zijn gedaan over Egbers, maar de bewijzen daarvan ontbraken vanwege de vertrouwelijkheid daarvan”, schrijft het medium. De rechter miste ‘de onderbouwing’, waardoor hij ‘dat moeilijk kon controleren’.

“Egbers zou van de NOS twee sportdocumentaires mogen maken, waarna er ‘volgens de weg der geleidelijkheid’ meer werkzaamheden mogelijk zouden zijn”, schrijft NU.nl. “Voor Egbers was dat niet voldoende. Hij wil komende zomer het EK voetbal presenteren, verslag doen van wedstrijden van het Nederlands elftal en deelnemen aan de voetbalpodcast van de NOS.”

Hoewel Egbers over een half jaar met pensioen gaat, is het voor hem heel belangrijk om nog terug te komen op de buis. "Ik wil niet door de zijdeur worden weggedirigeerd", liet hij optekenen. "Ik wil niet dat ik de man word die vroegtijdig afscheid moet nemen vanwege die affaire. Ik wil dat absoluut niet."

