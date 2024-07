Toch geen Ajax? ‘Wout Weghorst voert gesprekken met andere club’

Wout Weghorst heeft gesprekken gevoerd met Trabzonspor, zo beweert het Turkse medium Fanatik. De 31-jarige spits werd de afgelopen weken hevig gelinkt aan Ajax, maar de Amsterdammers moeten eerst verkopen om echt te kunnen investeren. Weghorst ligt bij Burnley nog tot medio 2025 vast.

Eerder luidde de Turkse berichtgeving al dat Weghorst hoog op het lijstje staat bij Trabzonspor, maar nu zou de Oranje-international uit Borne zelfs hebben gesproken met de nummer drie van het afgelopen Süper Lig-seizoen.

Bekend is dat Weghorst in de wachtkamer zit wat betreft een transfer naar Ajax, omdat de Amsterdammers eerst willen verkopen. Zijn huidige werkgever Burnley zou mikken op een bedrag van minstens 5 miljoen euro, terwijl de spits zelf ook niet voor een habbekrats naar Amsterdam komt.

Waar Ajax er met Trabzonspor een concurrent bij heeft voor de handtekening van Weghorst, haakte FC Twente onlangs juist af. Volgens technisch directeur Arnold Bruggink hanteerde Burnley een te hoge vraagprijs en 'was het naïef om alle pijlen op Weghorst te richten'. Twente presenteerde afgelopen vrijdag Sam Lammers.

Weghorst heeft nog een eenjarig contract bij Burnley, waar hij tot op heden slechts twintig duels voor speelde. De afgelopen twee seizoenen werd hij verhuurd aan achtereenvolgens Besiktas, Manchester United en TSG Hoffenheim.

Weghorsts laatste seizoen in Nederland was het seizoen 2017/18. Toen groeide de Tukker namens AZ nog bijna uit tot topscorer van de Eredivisie met 18 goals in 31 wedstrijden. Daarnaast gaf hij zes assists.

