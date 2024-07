Jurriën Timber maakt voor het eerst in 11,5 maand weer uur vol voor Arsenal; Chelsea blameert zich

Arsenal is zijn oefentournee in de Verenigde Staten op sobere wijze van start gegaan. De bijna-kampioen van de Premier League 2023/24 kwam op het Dignity Healthy Sports Park in Los Angeles niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen het eveneens naar de VS afgereisde Bournemouth. Jurriën Timber kende op persoonlijk vlak overigens wél een mijlpaal. De van een knieblessure herstelde verdediger maakte voor het eerst sinds augustus weer eens een uur vol.

Voor Timber werd het seizoen 2023/24 minder rooskleurig dan waarop hij aanvankelijk gehoopt had. Nog geen maand na zijn komst van Ajax scheurde hij zijn kruisband in het competitieduel met Nottingham Forest, de eerste die jaargang. Wat wachtte was een herstel van acht maanden. Pas in de seizoensafsluiter tegen Everton kon Timber weer twintig minuten meedoen.

Nu is de Oranje-international weer volledig fit en bereidt hij zich voor op wat ‘zijn’ seizoen moet worden. In dat kader liet trainer Mikel Arteta hem beginnen tegen Bournemouth. Timber vormde een centrum met de zeventienjarige Ayden Heaven, die net als de Nederlander na een uur naar de kant werd gehaald. Toen stond het nog 1-0 in Los Angeles.

De treffer werd gemaakt door Fábio Vieira, die fraai raak volleerde na een voorzet van ex-Feyenoorder Reiss Nelson. Nelson maakte deel uit van een half B-team van the Gunners, waar sterren als Martin Ødegaard, Gabriel Jesus en Jorginho pas na rust binnen de lijnen kwamen. Dat laatste gold ook voor Omar Rekik, die dit seizoen hoopt op een doorbraak. In dat verband maakte ‘het broertje van’ geen bijzonder goede indruk.

Rekik verloor bij het indribbelen de bal aan Antoine Semenyo, die snel opstoomde en de 1-1 – weliswaar met veel fortuin – aantekende. Dat bleek ook de eindstand na negentig minuten. Voor de vorm gingen de ploegen nog over op strafschoppen, waarbij Arsenal uiteindelijk aan het langste eind trok. Justin Kluivert deed overigens niet mee bij Bournemouth.

Ook Chelsea morst

Kersvers Chelsea-trainer Enzo Maresca kende even verderop in Californië al geen betere seizoensouverture. The Blues, die met een relatief sterke basiself aantraden, kwamen niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen derdeklasser Wrexham AFC, waar acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney clubeigenaar zijn.

Christopher Nkunku en Lesley Oguchukwu scoorden namens Chelsea, terwijl Luke Bolton en Jack Marriott de League One-club het gelijkspel bezorgden. Ex-PSV’er Noni Madueke startte in de basis; voormalig Vitesse-spits Armando Broja viel in en verzorgde de assist op de 2-2 van Oguchukwu.

