Timber: 'Tadic kwam naar mij toe en zei: deze jongen moet spelen hoor, dit is niet normaal'

Jurriën Timber verlegt de aandacht van de Premier League even naar het spelen voor het Nederlands elftal. De veelzijdige verdediger staat met Oranje donderdagavond in de kwartfinale van de Nations League tegenover Spanje en probeert na zijn zware knieblessure extra van te genieten.

''Ik geniet nu meer van het spelen, na die knieblessure van vorig jaar. Dat heb ik bij momenten in wedstrijden, dat ik extra geniet'', benadrukt Timber, die uitkijkt naar het tweeluik met Spanje, in een interview met het Algemeen Dagblad. ''Dat is toch leuker dan een kwalificatiewedstrijd? Dit wordt wel een potje, hoor.''

Timber staat, mits hij mag starten van Ronald Koeman, tegenover Lamine Yamal of Nico Williams. Geen gemakkelijke opgave voor de Oranje-international. ''Verschillende spelers, maar allebei een mooie uitdaging. Je analyseert die jongens, maar feit blijft dat het allebei absolute topspelers zijn. Maar nogmaals, ik sta inmiddels echt elke week tegen een topspeler.''

Timber voelt zich op zijn gemak in het trainingskamp van het Nederlands elftal. ''Ik voel vertrouwen vanuit mijn medespelers en vanuit de trainers, dat is belangrijk. Ik luister na die kruisbandblessure nog meer naar mijn lichaam. Communicatie met de medische staf en de trainer is dan heel belangrijk.''

''De trainer moet weten hoe ik mij voel, daar wil ik open en eerlijk over zijn. Maar niemand is helemaal pijnvrij in het voetbal. De knie voelt heel goed hoor, dat is geen probleem. Maar er zijn pijntjes, natuurlijk zijn die er'', verwijst de Arsenal-verdediger naar het drukke speelschema op clubniveau en als international.

Voor Timber is relativeren extra belangrijk geworden na zijn zware knieblessure. ''Het is leuk hier te zijn met deze goede spelers. Neem Jorrel Hato, bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden.''

''Ik weet nog dat Dusan Tadic naar mij toekwam en zei: ‘Deze jongen moet spelen hoor, dit is niet normaal’. Dat was na drie trainingen of zo. Dat zijn gewoon mooie dingen toch?'', sluit de tevredenheid Timber af.