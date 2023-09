Til moet lachen om hilarische misser Hendriks: ‘Je bent dat zó gewend’

Zondag, 24 september 2023 om 08:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 09:06

Een nogal hilarisch interview na afloop van Almere City FC - PSV (0-4) tussen Hélène Hendriks en Guus Til. De verslaggever van ESPN dacht dat de middenvelder van de Eindhovenaren zaterdagavond was ingevallen in het Yanmar Stadion, terwijl hij juist een basisplaats kreeg van trainer Peter Bosz. Til nam de fout van Hendriks sportief op en kwam met een gevatte reactie.

"Je komt erin, je staat erin", verbeterde Hendriks direct haar eigen fout tijdens het vraaggesprek. "Je bent zó gewend dat ik wissel ben, dat je zegt dat ik erin kom", counterde Til met een grote glimlach op zijn gezicht. "Eigenlijk wel, is dat heel erg?", zo luidde de reactie van de presentatrice annex verslaggever. "Dat vind ik wel een beetje erg ja, dat moeten we even veranderen", aldus de PSV-middenvelder, die in Almere dus startte maar het dit seizoen voornamelijk moet doen met invalbeurten bij de koploper uit Eindhoven.

Hélène Hendriks: “Ik denk dat we dit interview opnieuw moeten beginnen” ?? — ESPN NL (@ESPNnl) September 23, 2023

"Ik denk dat we dit interview opnieuw moeten beginnen", opperde Hendriks. "Laten we live gaan, kom", bleef Til nog even hangen in het jolige sfeertje in de catacomben van het stadion van Almere City. "Een doelpunt en een assist, wat lekker", kreeg de uitblinkende PSV'er voorgeschoteld. "Ja, fantastisch, een heerlijk gevoel." Het interview kreeg serieuzere vormen toen Hendriks stelde dat PSV ondanks de 0-4 zege niet eens zo heel goed voetbalde tegen de promovendus.

"Zij toonden best wel lef en ik denk dat we daar in het begin een beetje van schrokken", analyseerde Til het soms niet geweldige spel van PSV in Almere. "En we hadden best vaak balverlies. Je ziet niet vaak dat als een topploeg tegen een team speelt dat onderin meedoet, dat ze dan in een keer hoog druk zetten, en met centrale verdedigers op de middenlijn staan. Daar waren we misschien een beetje van ontdaan, maar later hadden we wel door dat een lange bal op Luuk (De Jong, red.) wel werkt", aldus Til, die tot slot met een glimlach zijn eigen goal nog van commentaar voorzag.