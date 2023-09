TikTok-video toont hoe biergooier bij Ajax - Feyenoord stadion uit wordt gezet

Zondag, 24 september 2023 om 21:07

Social media vormen anno 2023 een hoeksteen van de samenleving. Topspelers als Lionel Messi, Memphis Depay en Cristiano Ronaldo, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen. Bijzondere voetbalmomenten gaan bovendien razendsnel de hele planeet over. Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Op TikTok gaan beelden rond van de vermoedelijke bekergooier tijdens Ajax - Feyenoord. Op de beelden is te zien hoe stewards een man uit het publiek pikken en de tribune af begeleiden. Dat allen wordt met gejuich door de filmer ontvangen.

Het bekergooi-incident vond na ruim twintig minuten plaats, toen Santiago Giménez Feyenoord net op 0-2 had gezet. Na een kleine onderbreking werd er weer doorgespeeld in de Johan Cruijff ArenA. Kort voor rust ging het echter opnieuw mis. Ditmaal werd er vuurwerk op het veld gegooid, wat in de tweede helft nogmaals zou gebeuren. Bij de laatste keer werd er besloten het duel definitief te staken. Naar verluidt beslist de KNVB maandag over wanneer het uitgespeeld wordt. Het stond bij het moment van staken 0-3 voor Feyenoord.