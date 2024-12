Tijjani Reijnders krijgt een nieuwe trainer: opvolger van Paulo Fonseca bij AC Milan lijkt bekend

Paulo Fonseca is niet langer de hoofdtrainer van AC Milan, zo melden diverse vooraanstaande voetbalmedia in Italië maandagochtend. De 51-jarige Portugees wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende resultaten. Landgenoot Sergio Conceição moet hem opvolgen in Milaan.

Milan speelde zondag met 1-1 gelijk tegen AS Roma en eindigt het kalenderjaar 2024 als nummer acht van de Serie A. In de Champions League wist Fonseca wel al twaalf punten te verzamelen.

Toch heeft de clubleiding van Milan besloten om Fonseca op straat te zetten. Zijn tot medio 2027 lopende contract zal worden afgekocht, waarna de oefenmeester op zoek kan naar een nieuwe uitdaging.

Milan lijkt opnieuw in zee te gaan met een Portugees. Volgens La Gazzetta dello Sport moet de vijftigjarige Conceição zijn landgenoot opvolgen in San Siro. Hij zat in het afgelopen half jaar zonder club na zijn vertrek bij FC Porto.

Conceição was in het verleden als speler actief in de Serie A. Als buitenspeler van Parma, Inter en Lazio kwam de 56-voudig international van Portugal tot 137 officiële wedstrijden op het hoogste niveau van Italië.

Als trainer gaat Conceição de jacht op het Juventus van zijn zoon Francisco opvoeren. De club uit Turijn kent eveneens een teleurstellend seizoen, maar staat nog wel op de zesde plaats, die recht geeft op deelname aan de Conference League-kwalificatie.

Tijjani Reijnders kon Fonseca zondag niet redden. De Nederlandse middenvelder zette Milan in de zestiende minuut op voorsprong tegen Roma. Zeven minuten later maakte Paulo Dybala alweer gelijk. Daarmee bepaalde de Argentijnse superster direct de eindstand.