Botafogo is erin geslaagd de Copa Libertadores voor de eerste keer in zijn historie te winnen. De ploeg uit Rio de Janeiro bleek in de finale in Estadio Mâs Monumental in Buenos Aires te sterk voor de landgenoten van Atlético Mineiro: 1-3. Het is een bijzonder knappe overwinning van Botafogo, dat al in de eerste minuut met tien man verder moest. Luiz Henrique, Alex Telles en Júnior Santos verzorgden de treffers voor de oud-club van Clarence Seedorf.

Atlético trad aan in een 3-4-3-formatie. Links op het middenveld was er een belangrijke rol weggelegd voor Braziliaans international Guilherme Arana, die met zijn rushes naar voren voor de nodige dreiging moet zorgen. Paulinho, Deyverson (ex-Getafe) en Hulk, voormalig sterspeler van onder meer FC Porto, stonden voorin opgesteld. Ook bij Botafogo (4-2-3-1) stond er een ex-speler van Porto aan de aftrap: Telles. Grote blikvanger was voormalig Ajax-target Thiago Almada, die op 10 achter spits Igor Jesus stond.

De wedstrijd kende een bizar begin. Botafogo-middenvelder Gregore strekte na 29 seconden zijn been in een poging de bal te veroveren en raakte daarbij het gezicht van Atlético-speler Fausto Vera. De Argentijn, die de bal probeerde weg te koppen voor voeten van Gregore, moest minutenlang worden behandeld en zag Gregore een directe rode kaart krijgen. Het was de snelste rode kaart in een Libertadores-finale ooit en de op twee na snelste in de hele geschiedenis van het toernooi.

Het initiatief lag na de hervatting logischerwijs bij Atlético, dat via de nog altijd imposante Hulk (38) twee eerste waarschuwingsschoten loste. Botafogo wist zich steeds meer aan te passen aan zijn ondertalsituatie en bood knap weerstand. Botafogo toonde verbetenheid en zocht het pad richting doelman Everson, die na 35 minuten plots moest vissen. Luiz Henrique stond op precies de juiste plek om optimaal te kunnen profiteren van een afvallende bal: 0-1.

De cameraman nam huilende Botafogo-fans in beeld en het werd nog gekker voor de meegereisde supporters, toen Luiz Henrique zich slim tussen de bal en doelman Everson nestelde en onderuit werd gehaald door de inglijdende Everseon. Arbiter Tello werd naar het VAR-scherm geroepen en kondigde aan een overtreding te hebben gezien. De daaropvolgende strafschop werd binnengeknald door penaltyspecialist Telles: 0-2.

Atlético moest aan de bak en kon niet beter aan de tweede helft beginnen. Hulk slingerde een hoekschop bijna uit stand op het hoofd van invaller Eduardo Vargas, wiens kopbal in de bovenhoek verdween achter de kansloze Botafogo-doelman John Victor: 1-2. De fans van Atlético mochten dromen van een gelijkmaker toen Hulk uithaalde, maar zijn keiharde inzet vloog net naast.

John Victor voorkwam na ruim een uur spelen dat ook een volgende poging van Hulk een treffer opleverde. Atlético had het ondanks zijn overtalsituatie lastig met Botafogo, dat uitstekend verdedigende en bijzonder weinig weggaf. Vijf minuten voor tijd dook Vargas op voor de neus van John Victor, die opgelucht ademhaalde toen de Chileense spits van dichtbij overschoot. Diep in blessuretijd maakte Júnior Santos er uit een counteraanval nog 1-3 van.