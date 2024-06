Theo Janssen ‘schrikt’ van optreden Kroatië-ster Luka Modric tegen Albanië

Kroatië heeft woensdagmiddag voor het tweede EK-duel op rij niet weten te overtuigen. Na een 3-0 nederlaag tegen Spanje werd ook Albanië niet verslagen (2-2) en Theo Janssen laat bij de NOS blijken dat hij denkt dat het middenveld van de Kroaten, met name Luka Modric, daar een grote rol in heeft gespeeld.

De analist geeft aan hoge verwachtingen te hebben gehad van de aanvoerder van Kroatië. "Het is een jongen met een geweldige carrière, met superveel kwaliteiten en dat zien we normaal gesproken ook best wel vaak."

"Nu was hij in de passing heel erg slordig", vervolgt de Vitessenaar zijn relaas. "Vrije trappen waar geen gevoel in zit, een balletje achter de laatste linie weer te kort. En zo ging het eigenlijk de hele tijd maar door."

"Alle ballen die hij vooruit speelde waren te kort of achter de man. Dan schrik je toch wel. Modric heeft natuurlijk weinig gespeeld bij Real Madrid, heeft het vooral moeten doen met invalbeurten, dus misschien is hij ook op zoek naar zijn ritme. Laten we het hopen."

"We kennen hem allemaal als een hele goede speler, maar je zag nu gewoon dat hij zó ongelofelijk slordig was. Zo wil je Modric niet zien", geeft Janssen aan, alvorens hij een verklaring voor het tegenvallende spel van de Real Madrid-icoon probeert te vinden.

"Misschien heeft-ie last van de heupen, hij wordt toch al wat ouder. Het is jammer, want we willen Modric allemaal zien zoals we hem kennen", besluit de oud-middenvelder.

Kroatië heeft na twee EK-duels dus één punt verzameld en zal mogelijk een resultaat tegen Italië nodig hebben om zich te plaatsten voor de achtste finale. Het treffen tussen de Kroaten en i Azzurri vindt plaats op 24 juni.

