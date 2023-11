Theo Janssen neemt Vitesse één ding kwalijk: ‘Heb ik ook gezegd’

Woensdag, 22 november 2023 om 13:30 • Mart Oude Nijeweeme

Theo Janssen heeft teleurgesteld gereageerd op zijn gedwongen vertrek bij de hoofdmacht van Vitesse. Na het afscheid van Phillip Cocu was er ook voor de oud-middenvelder geen plek meer in de technische staf. Een hard gelag voor Janssen, maar geen reden om zijn grote liefde de rug toe te keren.

"Een breuk is nooit leuk", vertelt Janssen in gesprek met de Gelderlander. "En deze al helemaal niet. Ik had uiteraard andere verwachtingen. Maar de prestaties waren niet goed. Dat heeft dan consequenties. Dat is inherent aan topsport. Dit is ook leerzaam."

Vitesse heeft met Edward Sturing een andere clubman aangesteld om het roer tijdelijk over te nemen. Sturing kiest voor Tim Cornelisse en Nicky Hofs als zijn assistenten. "Ik hoop dat er nu echt nieuwe energie komt in het elftal. Dat Vitesse weer omhoog klimt. We hebben nu ieders steun keihard nodig", zegt Janssen.

Het steekt Janssen dat hij zijn vertrek via de media moest vernemen. "Dat het allemaal zo lang duurde. Dat wij als coaches van niets wisten, terwijl de Gelderlander het nieuws bracht. Knap achterhaald, maar de communicatie naar ons toe had beter moeten zijn."

"Er heerste tot maandagmiddag onzekerheid en onduidelijkheid. Daar was niemand bij gebaat. Dat heb ik ook gezegd." Technisch directeur Benjamin Schmedes heeft erkend dat er zaken niet goed zijn gegaan en is van mening dat de interne communicatie beter had gemoeten.

"Ik hoop echt dat ze punten pakken en Vitesse behouden voor de Eredivisie", wenst Janssen zijn opvolgers succes. "Ik ken Edward al sinds mijn zestiende, ik ken Nicky al dertig jaar. De club staat er beroerd voor. Er is door de leiding een keuze gemaakt. Die accepteer ik. Ik ben niet groter dan de club. Ik ben onderdeel van deze club."

Toekomst

Wat Janssen nu gaat doen, weet hij nog niet. "Ik ben in gesprek met de technisch directeur. Ik moet even alles laten bezinken, maar dan wil ik weer snel aan de slag. We stippelen zo een koers uit voor de toekomst. En dat betreft de langere termijn. Langer dan dit seizoen. Dat vind ik mooi."