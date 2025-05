Theo Janssen: 'Het is nergens indrukwekkend geweest. We verwachten meer van hem'

Matthijs de Ligt zit donderdag op de bank bij Manchester United, dat in de halve finale van de Europa League uitkomt tegen Athletic Club. Theo Janssen is als analist aanwezig bij de wedstrijd en velt een oordeel over de Nederlandse centrumverdediger.

''De Ligt krijgt best veel lof in Engeland. Verdient hij niet iets meer krediet? We zijn allemaal zo kritisch op hem geweest'', werpt Noa Vahle op bij Ziggo Sport.

''We hebben allemaal hoge verwachtingen van De Ligt. Zeker toen hij jong was deed hij het fantastisch bij Ajax'', aldus Janssen, die direct een kritische kanttekening plaatst.

''Maar bij Juventus en Bayern München is het niet geweldig geweest. Het is nergens indrukwekkend geweest. Dus we verwachten wat meer'', hoopt de analist dat De Ligt het niveau van zijn tijd bij Ajax weer oppikt.

''Ajax was eigenlijk zijn beste periode. Voetballend en verdedigend gezien. En ik heb het gevoel dat hij nu wat forser en sterker is geworden'', constateert Janssen een soort van transformatie bij De Ligt.

''Maar daardoor beweegt hij minder soepel. Dat had hij vroeger al bij Ajax. Maar ik heb het gevoel dat dat nu nóg meer is'', aldus de voormalig middenvelder.

De Ligt speelt sinds 2024 bij Manchester United. Zijn contract op Old Trafford loopt door tot medio 2029.