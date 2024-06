Teun Koopmeiners rept over ‘nachtmerrie’ nu er streep gaat door EURO 2024

Teun Koopmeiners reageert dinsdag voor het eerst op het missen van het EK. De middenvelder van Atalanta haakte maandagavond in de warming-up van het oefenduel tussen het Nederlands elftal en IJsland geblesseerd af. Al snel werd duidelijk dat er geen EURO 2024 in zit voor Koopmeiners, die daar ontzettend van baalt.

"Wat een prachtige maand had moeten worden is helaas veranderd in een nachtmerrie", treurt Koopmeiners op Instagram. "Met enorm veel teleurstelling en verdriet heb ik de uitslag van de testen en scans vernomen. Helaas hebben die geconstateerd dat er geen mogelijkheid is om deel te nemen aan het EK 2024."

"Spelen voor het Nederlands elftal, op een eindtoernooi en met dit geweldige team zou een grote eer zijn geweest. Vanaf nu zal ik net als de rest van de Oranje fans het team aanmoedigen en steunen op weg naar een geweldig toernooi! Vlammen boys!!", geeft de middenvelder ondanks de tegenslag mee aan de Oranje-internationals.

Inmiddels is duidelijk dat bondscoach Ronald Koeman geen vervanger oproept voor Koopmeiners. Ian Maatsen is de vervanger van de eveneens afgehaakte Frenkie de Jong. Inmiddels is via het Algemeen Dagblad duidelijk geworden dat Maatsen het shirt met rugnummer 20 overneemt van de geblesseerde Koopmeiners.

Uit beelden van Jeroen Kapteijns van De Telegraaf wordt overigens duidelijk dat Maatsen zich heeft gemeld bij Koeman. De linksback van Borussia Dortmund betrad dinsdag voor het eerst het trainingsveld van Oranje in Wolfsburg, waar Nederland verblijft tijdens het EK.

Rugnummers

Aanvoerder Virgil van Dijk krijgt nummer 4 en Memphis Depay begint met nummer 10 aan het EK in Duitsland. Bart Verbruggen draagt 1, nu Koeman definitief voor hem heeft gekozen onder de lat. Xavi Simons, tegen IJsland voor het eerst trefzeker als international, krijgt nummer 7 toegewezen. Jeremie Frimpong is de nummer 12 van Oranje.

Alle rugnummers van Oranje

1. Bart Verbruggen2. Lutsharel Geertruida3. Matthijs de Ligt4. Virgil van Dijk5. Nathan Aké6. Stefan de Vrij7. Xavi Simons8. Georginio Wijnaldum9. Wout Weghorst10. Memphis Depay11. Cody Gakpo12. Jeremie Frimpong13. Justin Bijlow14. Tijjani Reijnders15. Micky van de Ven16. Joey Veerman17. Daley Blind18. Donyell Malen19. Brian Brobbey20. Ian Maatsen22. Denzel Dumfries23. Mark Flekken24. Jerdy Schouten25. Steven Bergwijn26. Ryan Gravenberch

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!



Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties