Teun Koopmeiners krijgt laagste cijfer na nederlaag Juventus bij PSV: 'Opnieuw slecht'

De Italiaanse media zijn uiterst kritisch na de nederlaag van Juventus op bezoek bij PSV (3-1). Na Atalanta en AC Milan sneuvelde ook La Vecchia Signora in de tussenronde van de Champions League. Oranje-international Teun Koopmeiners maakte volgen het Italiaanse journaille geen goede beurt in zijn geboorteland.

La Gazzetta dello Sport schrijft over een Europees seizoen vol teleurstellingen. Na de uitschakeling van drie Italiaanse clubs blijft alleen Inter over in de knock-outfase van de Champions League.

Het Milanese Il Giornale kan de uitschakeling bijna niet geloven. “De treble van schaamte is gecompleteerd. Juventus doet mee aan de begrafenis van het Italiaanse voetbal in de Champions League.”

“Juventus speelde zoals we niet eens op de meest miserabele avonden onder Massimiliano Allegri hebben gezien. De overgave van Juventus aan PSV was fysiek, technisch, tactisch en psychologisch. Er zijn geen excuses te verzinnen.”

De kritiek op trainer Thiago Motta neemt toe. Van Football Italia krijgt de Italiaanse oefenmeester een 4 voor het pijnlijke uitduel met PSV. “Zijn verwarrende wissels hielpen Juventus niet.”

Koopmeiners krijgt van alle spelers het laagste cijfer: een 4,5. “Speelde redelijk in de eerste helft, maar de algehele prestatie was opnieuw slecht. Hij had nog minder balcontacten dan Manuel Locatelli.”

Het Italiaanse medium wijst Ryan Flamingo, Ivan Perisic en Noa Lang aan als absolute uitblinkers bij PSV. Zij ontvangen allen een 8 voor hun optreden.