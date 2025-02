Ten Hag ziet Jong Ajax voorsprong weggeven; Laatste goal ooit op De Braak is een pareltje

SC Cambuur heeft maandag punten laten liggen in de strijd om plek twee in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van Henk de Jong, de huidige nummer vijf, bleef steken op een 1-1 gelijkspel bij Jong Ajax. Jong PSV verloor in extremis van FC Dordrecht, dat nu tweede staat. FC Emmen won na een verre reis naar Noord-Brabant op bezoek bij Helmond Sport, dat officieel afscheid nam van Sportpark De Braak.

Helmond Sport - FC Emmen 1-2

Tarik Essakkati schoot Helmond Sport, dat voor het laatst acteerde op De Braak, vrij onverwacht op voorsprong na twintig minuten spelen. FC Emmen toonde veerkracht en kwam via een fraaie goal van Franck Evina op 1-1 in Noord-Brabant. Een gelijke stand halverwege en een beter Emmen in de beginfase van de tweede helft. Het overwicht leidde tot de 1-2 in de 67ste minuut. Doelman Wouter van der Steen verwerkte de bal slecht toen hij ver zijn doel uitkwam, waarna Alaa Bakir Emmen op voorsprong bracht met een knappe knal van buiten de zestien. Een knappe comeback en drie punten voor de subtopper in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax - SC Cambuur 1-1

Erik ten Hag was aanwezig op Sportpark De Toekomst om Jong Ajax te aanschouwen. Er gebeurde niet bijster veel in de eerste helft en de 0-0 stand bij rust was dan ook een logisch gevolg daarvan. Cambuur kwam sterk uit de kleedkamer en had pech toen Benjamin Pauwels de lat raakte. Het was echter Ajax dat op 1-0 kwam: Sean Steur bediende rechtsback Precious Ugwu, die raak schoot in de korte hoek. Invaller Jeredy Hilterman had geen boodschap aan de Amsterdamse blijdschap en tikte enkele minuten nadien de 1-1 binnen. Een winnaar kwam er uiteindelijk niet meer in de hoofdstad.

Jong PSV - FC Dordrecht 1-2

Tim van den Heuvel schoot raak uit een rebound en bracht Jong PSV na 35 minuten spelen op voorsprong tegen FC Dordrecht. Een krappe voorsprong bij rust dus voor de thuisclub, maar Dordrecht kwam na de hervatting sterk terug. Jari Schuurman trok de stand na een uur gelijk. Tai Abed trof kort daarna de paal voor de bezoekers. De Schapenkoppen deden er in de slotfase alles aan om de drie punten mee naar huis te nemen en slaagden ook in die missie. Lawson Sunderland kroonde zich in blessuretijd tot matchwinner op De Herdgang.