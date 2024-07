‘Ten Hag wil nóg een speler uit Nederlands elftal naar Manchester United halen’

Manchester United heeft serieuze belangstelling voor Xavi Simons, zo verzekert L'Équipe. De club van manager Erik ten Hag mengt zich in de strijd met Bayern München om de aanvallende middenvelder, die wil vertrekken bij Paris Saint-Germain.

Simons kende een grandioos seizoen op huurbasis bij RB Leipzig, dat de 21-jarige spelmaker dolgraag langer bij de club wil houden. Bayern München zou ondertussen bereid zijn om liefst negentig miljoen euro te betalen voor Simons, zo meldde L'Équipe eerder al.

Dat Ten Hag groot liefhebber is van Simons is geen geheim. De ex-coach van Ajax sprak tijdens het EK tegenover het Algemeen Dagblad zeer lovend over het toptalent. “De drive die hij heeft, de passie waarmee hij ballen verovert en situaties herkent: top. Zijn enorme drive ook. Dat is bijna on-Nederlands.”

“Daarin zie je volgens mij terug dat hij in het buitenland is opgeleid. Hij heeft een haast Zuid-Europese verbetenheid in zijn spel”, aldus Ten Hag, die al eerder zou hebben geprobeerd om Simons binnen te halen. Volgens L'Équipe deed Manchester United vorig jaar een bod van vijftig miljoen euro.

Ten Hag vergrootte de Nederlandse enclave bij Manchester United deze zomer al flink. De coach versterkte zijn technische staf met landgenoten Ruud van Nistelrooij en René Hake. Op spelersgebied kwam Joshua Zirkzee over van Bologna.

Tyrell Malacia, die al sinds 2022 voor de club speelt, is daarnaast op de weg terug van een slepende blessure. Eerder haalde Ten Hag ook al landgenoot Wout Weghorst tijdelijk naar Old Trafford, maar de spits van Burnley kon op huurbasis niet overtuigen in Manchester.

Manchester United trok deze week met Leny Yoro van Lille OSC een nieuwe centrumverdediger aan. Matthijs de Ligt (Bayern München) én Jarrad Branthwaite (Everton) staan ongeacht de komst van Yoro nog altijd op het verlanglijstje bij Manchester United, zo meldde de Manchester Evening News donderdag. Ten Hag zou zowel De Ligt als Branthwaite willen toevoegen aan de selectie.

