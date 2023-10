Ten Hag verder onder druk door uiterst pijnlijke thuisnederlaag tegen Man City

Zondag, 29 oktober 2023 om 18:25 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:31

Manchester United heeft zondag een pijnlijke nederlaag geleden in de stadsderby tegen Manchester City. De ploeg van Erik ten Hag leek geen seconde opgewassen tegen de geoliede machine van Josep Guardiola. The Citizens namen op Old Trafford via twee doelpunten van Erling Braut Haaland (waarvan één penalty) en een van Phil Foden ruim afstand: 0-3. United staat zeer teleurstellend achtste, City houdt op plek drie aansluiting met de koplopers Tottenham Hotspur en Arsenal.

Ten Hag besloot drie wijzigingen door te voeren ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen FC Kopenhagen (1-0 winst). Met Christian Eriksen in plaats van Antony kwam er een extra middenvelder in de ploeg, terwijl Jonny Evans en Victor Lindelöf in de defensie werden gezet in plaats van Raphaël Varane en Sergio Reguilón.

Guardiola spaarde midweeks tegen Young Boys (1-3 zege) veel grote namen. City kwam met liefst zes nieuwe spelers aan de aftrap op Old Trafford. Kyle Walker, Josko Gvardiol, John Stones, Bernardo Silva, Julián Álvarez en Phil Foden kwamen in de ploeg.

De eerste kans was in de derde minuut na balverlies van Gvardiol voor Manchester United. Rasmus Højlund kon Ederson echter niet verrassen met zijn schot. Daarna was het toch vooral City dat de klok sloeg in Manchester.

Het elftal van Josep Guardiola had verreweg het meeste balbezit en had al na acht minuten moeten scoren, maar Harry Maguire kon de inzet van Haaland op de doellijn keren. De druk van City resulteerde in de 24ste minuut in een penalty, nadat Rodri was vastgepakt door Højlund. De strafschop werd verzilverd door Haaland, die André Onana de verkeerde kant op zag duiken: 0-1.

Op slag van rust pakten beide doelmannen de spotlights. Eerst verrichte City-keeper Ederson een prachtige redding op een halve volley van McTominay, daarna redde Onana met een imposante duik op een kopbal van Haaland, die van die afstand al bijna uit zal zijn gegaan van een doelpunt.

Op vergelijkbare wijze wist Haaland vier minuten na rust wél te scoren. De Noor kon bij de tweede paal in grote vrijheid een voorzet van Bernardo Silva binnenkoppen: 0-2. Hier en daar liet United zich ook zien. Rashford kwam in de 69ste minuut na een lange bal van Eriksen vrij voor Ederson, maar schoot voorlangs.

De beslissing in de wedstrijd viel tien minuten voor tijd. Het schot van Rodri werd weggetikt door Onana, waarna Haaland de bal vanaf de achterlijn weer voor bracht. Foden stond klaar om van dichtbij in te tikken: 0-3.