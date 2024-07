Erik ten Hag wijst één speler van Manchester United aan voor wie komend seizoen ‘hét jaar’ moet zijn

Manchester United wist zaterdag zijn tweede oefenwedstrijd van deze zomer winnend af te sluiten (0-2 tegen Rangers) en dat was grotendeels te danken aan Amad Diallo. De 22-jarige vleugelspits speelde een puike eerste helft en bekroonde zijn goede spel met een doelpunt. Erik ten Hag ging na afloop van het duel in op de prestaties van Diallo en sprak grote eisen uit.

Manchester United speelde de oefenpot in het Schotse Edinburgh. De aanwezigen in het Murrayfield Stadium zagen the Red Devils een aardige eerste helft spelen, waarin Diallo de score opende met een Arjen Robben-esque goal. De Ivoriaan kwam vanaf de rechterkant naar binnen, speelde zichzelf vrij en vond met zijn sterke linkerbeen de verre hoek.

Na rust kwamen voornamelijk talenten van Manchester United in actie. Joe Hugill, centrumaanvaller van beroep, tekende voor de 0-2, maar het was dus vooral Diallo die indruk had gemaakt.

Ten Hag hoopt dat de linkspoot dit seizoen tot grote hoogtes kan stijgen. "We moeten anders naar Amad kijken", legt de keuzeheer na afloop van de vriendschappelijke wedstrijd uit.

"Natuurlijk is hij nog steeds jong, maar hij is niet onervaren meer. Vorig seizoen heeft hij slechte tijden gekend met vervelende blessures. Het jaar daarvoor had hij een geweldig seizoen in de Championship (op huurbasis bij Sunderland, red.)."

"En aan het einde van vorig seizoen", vervolgt Ten Hag, "kende hij goede tijden in ons eerste elftal, waar hij een aantal goede wedstrijden speelde. Nu moet dit seizoen hét jaar worden."

Diallo is sinds januari 2021 contractspeler van Manchester United, dat hem voor ruim twintig miljoen euro overnam van Atalanta. In de tussentijd werd de aanvaller tweemaal verhuurd: eerst aan Rangers en later aan Sunderland. Tot dusver staat Diallo's teller bij the Mancunians op 21 wedstrijden, 3 doelpunten en 2 assists.

