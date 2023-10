‘Ten Hag moet ’constant zeurende‘ Bruno Fernandes de aanvoerdersband afpakken’

Dinsdag, 31 oktober 2023 om 09:49 • Bart DHanis • Laatste update: 10:04

Roy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Bruno Fernandes is pas sinds het begin van dit seizoen captain bij the Mancunians. De Portugese middenvelder nam het stokje over van Harry Maguire, die door Ten Hag de band werd afgepakt.

Keane wil dat Ten Hag nu nog een keer van aanvoerder wisselt. “Ik snap dat het een grote beslissing is, ook omdat hij dit seizoen al eens van captain is gewisseld, maar Bruno Fernandes is geen ideale aanvoerder.”

“Sterker nog, hij is het tegenovergestelde van wat ik zou willen zien in een aanvoerder”, gaat de voormalig international van Ierland verder. “We hebben het hier al zo vaak over gehad…”

“Ik heb het tegen Manchester City (0-3 verlies) ook weer gezien. Hij is constant aan het zeuren, aan het klagen, staat de hele tijd met zijn armen te zwaaien. Het is echt onacceptabel.”

Keane was zelf aanvoerder van United tussen 1997 en 2005. De spijkerharde middenvelder legde met United beslag op zeventien prijzen, waaronder de Champions League in 1999.

Na zijn carrière als voetballer ging Keane aan de slag als manager. Tussen 2006 en 2008 stond hij aan het roer bij Sunderland. Zijn laatste klus was in 2019, als assistent-trainer van Nottingham Forest. Tegenwoordig is Keane analist bij Sky Sports.