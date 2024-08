Erik ten Hag lijkt te weten wanneer Tyrell Malacia inzetbaar is bij Manchester United

Tyrell Malacia is binnen twee maanden weer inzetbaar voor Manchester United, zo meldt journalist Samuel Luckhurst, werkzaam voor Manchester Evening News, vrijdagochtend via X. De 24-jarige linksback uit Rotterdam speelde zijn laatste wedstrijd op de slotdag van het seizoen 2022/23.

Onlangs liet Malacia zich na een afwezigheid van veertien (!) maanden weer zien op het trainingsveld van Manchester United. De onfortuinlijke linksback volgt een individueel programma, zo verduidelijkte de club.

Malacia, die ruim een jaar afwezig was door een slepende blessure, keerde halverwege juli terug op trainingscomplex Carrington. De verdediger werkte tijdens zijn zomervakantie aan zijn herstel.

Manchester United wilde geen uitspraak doen over de verdere duur van zijn revalidatie. “"Hij doet er alles aan om weer helemaal fit te worden", viel te lezen op de clubwebsite.

Ten Hag

Luckhurst heeft manager Erik ten Hag gesproken over de situatie van Malacia. “Hij is nu op een goede plek”, verzekerde de oefenmeester. “Maar hij is niet mee op trainingskamp omdat ik alleen spelers heb gekozen die wedstrijden kunnen spelen of beschikbaar zijn voor de teamtraining.”

“Zo ver is hij nog niet”, gaat Ten Hag verder. “Hij gaat wel steeds meer vooruit. Op relatief korte termijn kan hij weer terugkeren in de teamtraining en daarna moet hij langzaam weer wedstrijden gaan spelen. Ik denk dat het voor Tyrell mogelijk is om binnen twee maanden terug te keren.”

28 mei 2023



Malacia speelde zijn laatste wedstrijd voor Manchester United op 28 mei 2023 en ging vervolgens onder het mes vanwege een knieblessure. In februari van dit jaar leek hij zijn rentree te maken, maar door dat plan ging abrupt een streep.

Bronnen die dicht bij Malacia staan wijzen al een tijdje met de beschuldigende vinger naar de club. Volgens hen was de medische staf van de club niet altijd in staat om hem genoeg aandacht te geven.

Manchester United wilde dat de linkspoot in Londen onder het mes ging, maar de speler wilde zelf liever revalideren in Nederland en werd geopereerd in zijn geboorteland. Buiten het toezicht van de club.

Tot dusver kwam Malacia tot 39 officiële wedstrijden in de hoofdmacht van United. De linksback, die nog niet wist te scoren of een assist afleverde, werd in de zomer van 2022 voor 15 miljoen euro overgenomen van Feyenoord.

