Ten Hag grijpt microfoon in kolkend Old Trafford: ‘Ik wil graag zeggen...'

Zondag, 28 mei 2023 om 20:51 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:00

Erik ten Hag heeft na afloop van de laatste Premier League-wedstrijd van het seizoen de microfoon gegrepen op Old Trafford. De manager van Manchester United wilde de spelers, staf en supporters van the Red Devils bedanken voor hun bijdragen dit seizoen. Ook maakte Ten Hag gebruik van het moment om de aanwezigen op te zwepen voor de FA Cup-finale van volgende week. Alles werd met daverend applaus in ontvangst genomen door de fans.

United sloot de competitie zondag winnend af middels een 2-1 zege op middenmoter Fulham. Daardoor eindigen Ten Hag en co als derde, waarmee directe Champions League-kwalificatie in de wacht is gesleept. De Tukker vond het reden genoeg om na afloop de microfoon te pakken. "Ik wil graag onze spelers bedanken, die een briljant seizoen hebben gedraaid. Ik wil en hen ook de staf danken, die het geweldig heeft gedaan. En jullie (de fans, red.) wil ik bedanken. We voelden een enorm sterke band met jullie dit seizoen, zowel op Old Trafford als bij uitwedstrijden. Dus ik wil jullie bedanken voor dit seizoen, voor jullie toevoegingen en jullie support. Het was geweldig, dank jullie wel!", riep Ten Hag.

"Maar", ging Ten Hag verder, "terwijl ik dit zeg, is er nog één wedstrijd te gaan. En ik weet zeker dat deze spelers alles gaan geven om Manchester City volgende week te verslaan op Wembley. We rekenen ook op jullie. Zij zullen alles geven en als jullie achter ons staan, weet ik zeker dat we goede kans maken om de beker terug naar Old Trafford te halen!" United won de FA Cup voor het laatst in 2016, toen Crystal Palace na verlenging met 1-2 werd verslagen. Louis van Gaal stond toen nog aan het roer.

Met de zege op Fulham evenaarde Ten Hag een noemenswaardig record. De 53-jarige Haaksberger won namelijk zijn 27ste thuiswedstrijd van het seizoen, iets wat in het verleden alleen Sir Alex Ferguson lukte als trainer van United. Ten Hag kent sowieso al een prima debuutjaar op Old Trafford. Naast het behalen van de derde plaats en de FA-Cup finale veroverde hij in februari ook al de EFL Cup-trofee.