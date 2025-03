Ten Cate breekt lans voor Brian Brobbey, die weinig scoort bij Ajax: ‘Eigenlijk vind ik het zielig’

Henk ten Cate neemt het op voor Brian Brobbey. De spits van Ajax heeft dit seizoen moeite om het doel te vinden. Volgens de trainer in ruste valt dit Brobbey echter amper aan te rekenen.

Brobbey kwam dit Eredivisie-seizoen tot nog toe 24 duels in actie. Hij speelde in totaal 1.176 minuten. Daarin noteerde de aanvaller slechts vier doelpunten. In alle competities was Brobbey deze jaargang goed voor 7 goals en 5 assists.

De Oranje-international kwam het afgelopen seizoen in het shirt van Ajax nog tot 18 doelpunten in de Eredivisie en 22 in totaal. Dat Brobbey dit seizoen minder scoort, heeft volgens Ten Cate te maken met de speelwijze van trainer Francesco Farioli.

“Brobbey wordt heel erg bekritiseerd op dit moment”, begint Ten Cate in het ESPN-programma Goedemorgen Eredivisie. “Dat vind ik een beetje onterecht, want als je ziet wat voor arbeid die jongen levert en waar hij moet verdedigen. Brobbey staat op dertig meter van zijn eigen doel te verdedigen. Dan ben je spits… Dan ben je ongeveer een meter of 80 van het doel van de tegenstander verwijderd.”

Daarnaast haalt Ten Cate aan dat Ajax ook geen ploeg is die de snelle omschakeling hanteert. “De opbouw is vrij traag. Dat betekent dat op het moment dat Brobbey voorin komt de tegenstander de defensie alweer helemaal georganiseerd heeft. Er is dan bijna geen ruimte voor hem om in te voetballen.”

“Ik breek een beetje een lans voor Brobbey”, vervolgt Ten Cate. “Eigenlijk vind ik het zielig. Die jongen is echt met zichzelf in gevecht en werkt zich een slag in de rondte, dan wordt hij iedere keer na een uur gewisseld.”

De voormalig trainer van Ajax is van mening dat Farioli hem minder vaak vroegtijdig moet wisselen. “Ik weet niet of Brobbey niet fit genoeg is, dat kan alleen de trainer beoordelen die met hem werkt. Als dat geen topic is, dan is het geven van vertrouwen juist aan een spits veel belangrijker.”