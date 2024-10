Telstar ontsnapt tegen FC Emmen en boekt minimale zege

Telstar heeft zondagmiddag een nipte zege geboekt tegen FC Emmen: 0-1. De Witte Leeuwen zagen een goal van Youssef El Kachati afgekeurd worden, maar kwamen via Tyrese Noslin alsnog op voorsprong. In de laatste minuut leek Emmen via Jorginho Soares op 1-1 te komen, maar de verdediger bleek buitenspel te staan.

Bijzonderheden:

Telstar kwam goed uit de startblokken. Zakaria Eddahchouri kopte op keeper Luca Unbehaun en zag in de rebound spits El Kachati alsnog scoren. Het doelpunt van de 24-jarige aanvaller werd echter afgekeurd wegens buitenspel.

Vlak voor rust was het alsnog raak. Mees Kaandorp legde de bal breed op Noslin, die de openingstreffer voor het intikken had: 0-1. In de slotfase drong Emmen aan en ging het op zoek naar de gelijkmaker. Even leek de defensie van Telstar geklopt nadat Jorginho Soares tegen zijn oude club scoorde, maar de grensrechter constateerde buitenspel.

Zo weet Telstar na zes wedstrijden op rij zonder overwinning weer eens wat winnen is. De ploeg van Anthony Correira klimt naar de zevende plaats en heeft nu evenveel punten als Emmen, dat op doelsaldo de achtste plaats inneemt na twaalf speelronden.