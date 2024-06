Teleurstellend Frankrijk laat groepswinst liggen na gelijkspel tegen Polen

Frankrijk heeft dinsdagavond nagelaten zich tot winnaar van Groep D te kronen. Door de teleurstellende nederlaag van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk (2-3), was een minimale zege op Polen genoeg, maar daar slaagde de ploeg van Didier Deschamps niet in: 1-1. Kylian Mbappé, die terugkeerde in het Franse elftal, leek de gevierde man te worden met een benutte penalty, maar Robert Lewandowski trok de stand eveneens via een strafschop weer gelijk.

Bij Frankrijk begon Mbappé dus weer in de basis. De aanvoerder van de Franse ploeg miste de groepswedstrijd tegen Nederland wegens een gebroken neus, maar trad tegen Polen aan met een beschermend masker. Bij Polen was ook Lewandowski weer van de partij.

De eerste grote kans voor de Fransen viel na ruim tien minuten spelen. Een teruggetrokken bal ging dwars door het zestienmetergebied en kwam uiteindelijk terecht bij Theo Hernández. De linksback drukte in een keer af, maar stuitte in de korte hoek op de Poolse doelman Lukasz Skorupski.

De Polen kwamen in de openingsfase niet verder dan twee schoten op doel, die beide makkelijk gepakt werden door Mike Maignan. Frankrijk werd vervolgens wederom gevaarlijk, toen Ousmane Dembélé voor Skorupski werd gezet door N’Golo Kanté, maar de vlugge buitenspeler schoot van dichtbij recht op de doelman.

Even daarna kreeg ook Polen de eerste levensgrote kans. Een voorzet vanaf de linkerkant kwam perfect op het hoofd van Lewandowski, maar de spits van FC Barcelona knikte de bal net aan de voor hem verkeerde kant van de paal.

Vlak na rust werd dan toch de ban gebroken. Dembélé werd binnen het zestienmetergebied naar de grond gehaald, waarna de bal op elf meter ging. Mbappé nam direct zijn verantwoordelijkheid en benutte de strafschop door koeltjes Skorupski de verkeerde kant op te sturen: 1-0.

Een kwartier voor tijd kreeg de wedstrijd echter een bizarre wending. Dayot Upamecano tikte Karol Swiderski aan in het strafschopgebied. Na ingrijpen van de VAR ging de bal op de stip.

Lewandowski nam de strafschop voor zijn rekening, maar zag deze knap gestopt worden door Maignan. Echter was de Franse goalie te vroeg van zijn lijn. In de herkansing bleef Lewandowski wel rustig: 1-1.

Daarna was het georganiseerde spel van Frankrijk totaal verdwenen en was Polen zelfs nog het dichtst bij de winnende goal. Door het gelijke spel eindigt Frankrijk als tweede in Groep D. Oostenrijk wint de groep, Nederland gaat door als derde.

