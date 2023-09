Technisch directeur Leipzig wordt gelinkt aan Bayern, met ontslag tot gevolg

Zaterdag, 30 september 2023 om 13:19 • Sam Vreeswijk

RB Leipzig heeft technisch directeur Max Eberl vrijdag ontslagen. De vijftigjarige Duitser wordt gelinkt aan een baan bij Bayern München, en wilde daar in een reactie niet openlijk afstand van nemen. Daardoor besloot Leipzig om Eberl op straat te zetten. De club van Xavi Simons neemt het zaterdagavond, om 18:30 uur, op tegen uitgerekend Bayern.

Eberl werkte pas sinds eind 2022 voor die Roten Bullen, en stond nog tot medio 2026 onder contract bij Leipzig. De technisch directeur zou in beeld zijn voor een baan bij Bayern, en in een reactie daarop verwees hij naar zijn contract, dat op dat moment dus nog drie jaar doorliep. Leipzig was er niet blij mee dat hij niet openlijk afstand nam van de geruchten, en besloot zijn verbintenis te verscheuren.

RB Leipzig have relieved managing director for sport Max Eberl of his duties with immediate effect. Sporting director Rouven Schröder will take over. pic.twitter.com/0IDmg3JIyb — RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 29, 2023

Dat liet Leipzig vrijdag via de officiële kanalen weten. “Zijn gebrek aan toewijding voor de club heeft tot deze beslissing geleid”, valt er in het statement te lezen. Het heeft niets te maken met de opbouw van de selectie of de resultaten van het eerste elftal. We willen Max bedanken voor het werk dat hij heeft verricht, en wensen hem het beste voor de toekomst.”

Rouven Schröder, sportief directeur van Leipzig, neemt de taken van Eberl over. Leipzig staat na vijf wedstrijden op de vijfde plek in de Bundesliga, met twaalf punten. Koploper Borussia Dortmund heeft slechts tweede punten meer, en speelde ook al een wedstrijd meer. Zaterdag ontvangt Leipzig dus Bayern, dat met dertien punten momenteel op de tweede plaats staat.