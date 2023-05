Te Kloese stipt met anekdote over ijsjes zwaarte van job bij Feyenoord aan

Dinsdag, 30 mei 2023 om 11:24 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:31

Voor Dennis te Kloese is de voorbereiding op het nieuwe seizoen al begonnen. De algemeen directeur van Feyenoord weet dat de interesse in spelers van de kersverse landskampioen binnenkort aan zal wakkeren, terwijl de Rotterdammers zich ook zelf gaan roeren op de transfermarkt. Te Kloese geeft daarnaast aan dat Feyenoord er dit seizoen op financieel gebied enorm op vooruit is gegaan.

Met het aanblijven van trainer Arne Slot en het aantrekken van Ramiz Zerrouki en Thomas van den Belt heeft Te Kloese al enkele grote slagen gemaakt. “Nu is de tijd aangebroken dat we eerder dan later zélf zullen worden geconfronteerd met interesse in spelers van ons”, zegt hij in gesprek met Voetbal International. “En op onze beurt gaan we ook de markt op om ons nog verder te versterken. Er is nooit een rustig moment bij een grote club zoals Feyenoord, al vermoed en hoop ik dat het in ieder geval wel rustiger zal worden dan vorig jaar.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Te Kloese beseft dat de interesse in sommige spelers van Feyenoord niet uit kan blijven. “Maar die zullen zich afvragen of dit wel het juiste moment is om te vertrekken. We gaan Champions League spelen, dat is voor iedere speler al een bijzondere ervaring, laat staan als je jong bent. Ronald Koeman verwoordde het onlangs goed: ‘Pas als je al weg bent, besef je vaak wat je had. Koester wat je hébt’.”

De algemeen directeur benadrukt dat Feyenoord deze zomer geen onverantwoorde dingen op de transfermarkt gaat doen. De club is er door het kampioenschap en de directe kwalificatie voor de Champions League financieel echter wel enorm op vooruit gegaan. “Voor het eerst zal de begroting boven de honderd miljoen uitkomen. Het budget voor spelers stijgt naar zo’n 23 miljoen. Maar dat betekent niet dat we ons beleid nu kunnen loslaten. We blijven bouwen en goed nadenken over welke stappen we moeten zetten. We kunnen ook nog wel wat doen, zijn als club ook veel meer in staat nu te handelen uit kracht.”

Bij afwezigheid van de inmiddels vertrokken technisch directeur Frank Arnesen, boog Te Kloese zich in de zomer van 2022 ook over de technische zaken. “Het is niet zo dat alles op mijn bordje terechtkomt. Maar deals moeten uiteindelijk wel worden gesloten en dat was mijn werk”, legt hij uit. De dubbelfunctie, die de 48-jarige bestuurder momenteel nog steeds vervult, heeft volgens Te Kloese ook een keerzijde. “Voor mijn familie is het niet zo leuk. Zat ik vorig jaar op vakantie in Italië dagenlang uren te bellen. Ik geloof dat de kinderen wel honderd ijsjes zijn wezen halen. Dat is één zomer leuk en als het niet anders kan, moet ik nu weer paraat staan. Maar het is ook een reden dat we snel een nieuwe technisch manager moeten aantrekken.”