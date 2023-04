Tartende Courtois neemt Chelsea-fans de maat: ‘Als zij zich niet aanpassen...’

Woensdag, 19 april 2023 om 12:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:35

Thiebaut Courtois staat met Real Madrid voor het derde jaar op rij in de halve finale van de Champions League. De Belgische doelman was woensdagavond andermaal met 2-0 te sterk voor zijn voormalig werkgever en eiste zelf een hoofdrol op. Op slag van rust hield Courtois zijn ploeg op de been met een cruciale redding. De goalie werd voortdurend uitgefloten door de fans van Chelsea en reageerde daarop door het clublogo van Real te kussen.

“Het was een goede en belangrijke redding”, blikte Courtois na afloop terug. “Dat ik die save vierde als een doelpunt? We zijn allemaal gepassioneerd, zeker de verdedigers en ik. Het was belangrijk om met een 0-0-stand richting kleedkamers te trekken. Als Chelsea op dat moment had gescoord, zouden we een andere tweede helft krijgen. Na rust konden wij het eerste doelpunt maken, dan was het voor hen moeilijk om de situatie nog recht te trekken.”

this explains why courtois kissed his real madrid badge in front of the chelsea fans ?? pic.twitter.com/2styUnloXh — ry ?? (@momogiluv) April 19, 2023

Courtois was gedurende de wedstrijd veelvuldig het mikpunt van fluitconcerten van de Chelsea-fans. Bij ieder balcontact schalmde het boegeroep van de tribunes. Zijn vertrek van Stamford Bridge is na vijf jaar nog altijd niet verteerd. “Het is jammer dat de situatie nog steeds zo is", aldus Courtois. "Ik heb hier vier mooie jaren gehad, die ik nooit zal vergeten. Maar als de Chelsea-fans hun gedrag niet aanpassen, zal ik dat ook niet doen. Maar ik wens Chelsea nog altijd het beste toe. Ik heb er heel wat vrienden."

Chelsea wist dat het voor een schier onmogelijke opgave stond tegen Real, daar het heenduel al met 2-0 verloren ging. Ook in eigen huis delfde de ploeg van Frank Lampard het onderspit. Rodrygo stond twee keer aan het einde van een aanval van de Koninklijke en bezorgde zijn ploeg daarmee de derde halve finaleplek op rij. Lampard is de eerste manager in de 118-jarige geschiedenis van Chelsea die zijn eerste vier wedstrijden verliest.